Мы решили ежемесячно презентовать своим читателям лучшие редакционные материалы. Пожалуй, начнём.
1 июля исполнилось 20 лет губернаторству Амана Тулеева. ВашГород.ру решил вспомнить, как мы жили в далёком уже 1997 году, когда Аман Тулеев впервые возглавил регион.
Важной темой для всех горожан стало возможное подорожание проезда в маршрутках. На волне ажиотажа новокузнечане даже создали петицию. Сначала частники заявили, что хотят поднять стоимость поездки до 25 рублей, но потом решили вовсе снизить на два рубля.
ВашГород.ру поговорил с одним из частных перевозчиков, который рассказал о своей точке зрения на происходящее.
Несмотря на постоянные дожди мы решили поговорить о модных пляжных трендах этого купального сезона. Президент Kuzbass Fashion Week и TopModel_Siberia Натэлла Трухчева рассказала, какие купальники предпочитают новокузнецкие девушки в этом году.
Отдельной темой для редакции ВашГород.ру стала проблема вони в Новоильинском районе. Мы собрали мнения различных сторон и попытались разобраться, кто виноват и что делать.
Освещать эту тему мы продолжим в августе.
В число самых обсуждаемых и читаемых материалов попал текст о первой частной школе, которая удивила расценками за обучение.
А ещё для вас у нас есть обзор экспресс-кофеен, самых дешёвых квартир Новокузнецка, история новокузнечанки, которую агентство недвижимости оставило без денег и квартиры и много других интересных и полезных материалов.
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