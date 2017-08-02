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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Топ материалов июля на ВашГород.ру

Сегодня 13:25
284
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Мы решили ежемесячно презентовать своим читателям лучшие редакционные материалы. Пожалуй, начнём.

1 июля исполнилось 20 лет губернаторству Амана Тулеева. ВашГород.ру решил вспомнить, как мы жили в далёком уже 1997 году, когда Аман Тулеев впервые возглавил регион.

Важной темой для всех горожан стало возможное подорожание проезда в маршрутках. На волне ажиотажа новокузнечане даже создали петицию. Сначала частники заявили, что хотят поднять стоимость поездки до 25 рублей, но потом решили вовсе снизить на два рубля.

ВашГород.ру поговорил с одним из частных перевозчиков, который рассказал о своей точке зрения на происходящее.

Несмотря на постоянные дожди мы решили поговорить о модных пляжных трендах этого купального сезона. Президент Kuzbass Fashion Week и TopModel_Siberia Натэлла Трухчева рассказала, какие купальники предпочитают новокузнецкие девушки в этом году.

Отдельной темой для редакции ВашГород.ру стала проблема вони в Новоильинском районе. Мы собрали мнения различных сторон и попытались разобраться, кто виноват и что делать.

Освещать эту тему мы продолжим в августе.

В число самых обсуждаемых и читаемых материалов попал текст о первой частной школе, которая удивила расценками за обучение.

А ещё для вас у нас есть обзор экспресс-кофеен, самых дешёвых квартир Новокузнецка, история новокузнечанки, которую агентство недвижимости оставило без денег и квартиры и много других интересных и полезных материалов.

Оставайтесь с нами.

ВашГород.ру — знает весь город!

Комментарии 5
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Куртка Бейн 590
9 0
кстати, респект ВГ за обзоры. вы сегодня единственные в городе кто так делает. продолжайте в том же духе! всегда читаю вас
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Бусина
7 0
Как это,с начала частники заявили, что хотят поднять стоимость поездки до 25 рублей, но потом решили вовсе снизить на два рубля? Конкретнее господа журналисты надо факты излагать!!!!! Не частники снизили стоимость проезда, а г-жа Корюкова Е.А.!!! И не на всех маршрутах, а на тех, где работают предприниматели, которые входят в НП Автолайн, она им приказала, они (а куда им деваться-то??)- подчинились.Остальные, как возили по 18 рублей, так и возят.
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Антон
4 0
Поддерживаю! Обзоры и обзоры новостей - очень нужная вещь. Есть конечно те, у кого много свободного времени им наверное не нужно, а вот мне, всего 1-3 раза в неделю с наскоку забегаю - очень удобно.
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Я
4 1
Как это,с начала частники заявили, что хотят поднять стоимость поездки до 25 рублей, но потом решили вовсе снизить на два рубля? Конкретнее господа журналисты надо факты излагать!!!!! Не частники снизили стоимость проезда, а г-жа Корюкова Е.А.!!! И не на всех маршрутах, а на тех, где работают предприниматели, которые входят в НП Автолайн, она им приказала, они (а куда им деваться-то??)- подчинились.Остальные, как возили по 18 рублей, так и возят.
Акция кончилась, теперь по 16руб. не возят, возят по 18р. С сегодняшнего дня.Не могу понять в чем был протест и чего Корюкова добилась?
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Вильям
1 0
Акция кончилась, теперь по 16руб. не возят, возят по 18р. С сегодняшнего дня.Не могу понять в чем был протест и чего Корюкова добилась?
чего городишь. ехал по 16 рублей
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