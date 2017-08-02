Они состоялись в рамках возбуждённого уголовного дела.

Следствие провело обыски в доме и офисе руководителя ГУ ФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина. Об этом Vsё 42.ru сообщил источник в региональном следственном комитете.

Что именно было обнаружено во время обысков, пока неизвестно. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Вместе с тем, отмечает издание, ранее кузбасский ГУ ФСИН заподозрили в финансовых махинациях. Речь идёт о 42 миллионах рублей. Эти деньги предназначались для проектирования следственного изолятора в Белове. Средства потрачены, а проект так и не был подготовлен.