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У начальника кузбасского ГУ ФСИН прошли обыски

Сегодня 13:37
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
superomsk.ru

Они состоялись в рамках возбуждённого уголовного дела.

Следствие провело обыски в доме и офисе руководителя ГУ ФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина. Об этом Vsё 42.ru сообщил источник в региональном следственном комитете.

Что именно было обнаружено во время обысков, пока неизвестно. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Вместе с тем, отмечает издание, ранее кузбасский ГУ ФСИН заподозрили в финансовых махинациях. Речь идёт о 42 миллионах рублей. Эти деньги предназначались для проектирования следственного изолятора в Белове. Средства потрачены, а проект так и не был подготовлен.

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