Они состоялись в рамках возбуждённого уголовного дела.
Следствие провело обыски в доме и офисе руководителя ГУ ФСИН по Кемеровской области Константина Антонкина. Об этом Vsё 42.ru сообщил источник в региональном следственном комитете.
Что именно было обнаружено во время обысков, пока неизвестно. По какой статье возбуждено уголовное дело, не уточняется.
Вместе с тем, отмечает издание, ранее кузбасский ГУ ФСИН заподозрили в финансовых махинациях. Речь идёт о 42 миллионах рублей. Эти деньги предназначались для проектирования следственного изолятора в Белове. Средства потрачены, а проект так и не был подготовлен.
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