Дирекция железнодорожных вокзалов предложила способ избавиться от очередей.

С таким предложение выступила дирекция РЖД, сообщили РИАНовости.

Отныне очереди в кассы станут электронными. Как сообщил президент РЖД Олег Белозёров, за 2017 год планируется запустить новую систему в 24 вокзалах страны.

«Весной этого года в пилотном режиме системы электронной очереди в билетных кассах начали работу на Ленинградском вокзале Москвы. В трех кассовых залах были установлены соответствующие терминалы и экраны оповещения… После апробации проекта на Ленинградском вокзале мы приняли решение о внедрении систем электронной очереди во всех кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов столицы», — сообщил руководитель РЖД.

Такое усовершенствование обеспечит удобство как клиентам, так и обслуживающему персоналу. Новая система позволит сделать обслуживание более быстрым, сократит время покупателей. Это позволит избежать очередей.