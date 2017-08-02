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Очередь в кассы вокзалов станет электронной

Сегодня 14:15
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Автор:
Кристина Ковалёва
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Rusbg.com

Дирекция железнодорожных вокзалов предложила способ избавиться от очередей.

С таким предложение выступила дирекция РЖД, сообщили РИАНовости.

Отныне очереди в кассы станут электронными. Как сообщил президент РЖД Олег Белозёров, за 2017 год планируется запустить новую систему в 24 вокзалах страны.

«Весной этого года в пилотном режиме системы электронной очереди в билетных кассах начали работу на Ленинградском вокзале Москвы. В трех кассовых залах были установлены соответствующие терминалы и экраны оповещения… После апробации проекта на Ленинградском вокзале мы приняли решение о внедрении систем электронной очереди во всех кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов столицы», — сообщил руководитель РЖД.

Такое усовершенствование обеспечит удобство как клиентам, так и обслуживающему персоналу. Новая система позволит сделать обслуживание более быстрым, сократит время покупателей. Это позволит избежать очередей.

«Поскольку разные операции у пассажиров требуют разного количества времени, система распределяет поток равномерно. К примеру, как показывает практика, возврат билета оформляется быстрее, чем покупка или выдача справки. Равномерно распределяя пассажиров в билетных кассах с учетом среднего времени совершения операции, мы в первую очередь повышаем скорость обслуживания», — добавили в дирекции.

Комментарии 1
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Олежа Белозёров охрененный "топ"-манагер, который успешно разваливает всю сеть РЖД.
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