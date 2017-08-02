Дирекция железнодорожных вокзалов предложила способ избавиться от очередей.
С таким предложение выступила дирекция РЖД, сообщили РИАНовости.
Отныне очереди в кассы станут электронными. Как сообщил президент РЖД Олег Белозёров, за 2017 год планируется запустить новую систему в 24 вокзалах страны.
«Весной этого года в пилотном режиме системы электронной очереди в билетных кассах начали работу на Ленинградском вокзале Москвы. В трех кассовых залах были установлены соответствующие терминалы и экраны оповещения… После апробации проекта на Ленинградском вокзале мы приняли решение о внедрении систем электронной очереди во всех кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов столицы», — сообщил руководитель РЖД.
Такое усовершенствование обеспечит удобство как клиентам, так и обслуживающему персоналу. Новая система позволит сделать обслуживание более быстрым, сократит время покупателей. Это позволит избежать очередей.
«Поскольку разные операции у пассажиров требуют разного количества времени, система распределяет поток равномерно. К примеру, как показывает практика, возврат билета оформляется быстрее, чем покупка или выдача справки. Равномерно распределяя пассажиров в билетных кассах с учетом среднего времени совершения операции, мы в первую очередь повышаем скорость обслуживания», — добавили в дирекции.
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