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Россиян избавят от очередей в поликлиниках

Сегодня 18:50
1344
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
yazdorov.kz

Время работы врача с пациентом увеличится, а очереди на приём уменьшатся.

Это станет возможным благодаря реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Паспорт проекта утвердило правительство России. Документ опубликован на сайте кабмина.

Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник, — говорится в справке к документу.

Проект планируется завершить до 1-го апреля 2023 года.

Первый этап (2018−2019 годы) предусматривает проведение эксперимента по переводу более чем 300 медицинский организаций на новый тип оказания медико-санитарной помощи гражданам.

Ожидается, что на новый уровень уже к концу 2022 года должны будут выйти порядка четырёх тысяч лечебных заведений.

Ранее ВашГород.ру сообщал о ликвидации дефицита врачей в ближайшие годы.

Комментарии 13
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Бусина
15 4
Задача г-жи Скворцовой, развалить медицину как можно быстрее!! Так что от ее предложений мы только в ауте!!!!!!! Ничего хорошего, чем увеличение смертности, тут не предвидится.
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жека
4 8
Задача г-жи Скворцовой, развалить медицину как можно быстрее!! Так что от ее предложений мы только в ауте!!!!!!! Ничего хорошего, чем увеличение смертности, тут не предвидится.
Народ молчит, значит доволен)
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Паша
20 0
Сам врач. То что декларируется полная чушь, не будет больше нормальной медицины, она уничтожена. Она что же ( Скворцова) научилась докторов клонировать?, что очереди исчезнут?, или сама сядет на приём? А и те доктора что сейчас выпускаются, не только не хуже старых врачей, а и в подметки не годятся фельдшером, которые были раньше.
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Вик
7 0
Феерическая чиновничья чушь !
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Местная 8406
5 0
Да пусть уж сразу избавляют россиян от поликлиник. В таком виде, в каком медицина сейчас, она не только бесполезна, но и вредна.
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светлана
6 0
Что это даст? О чем говорить с врачом, если знаний у него хватает на лечение насморка.Учитесь лучше,господа врачи!
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TigerShot89 9763
4 0
Сам врач. То что декларируется полная чушь, не будет больше нормальной медицины, она уничтожена. Она что же ( Скворцова) научилась докторов клонировать?, что очереди исчезнут?, или сама сядет на приём? А и те доктора что сейчас выпускаются, не только не хуже старых врачей, а и в подметки не годятся фельдшером, которые были раньше.
И судя по всему не помогает даже лавинообразное увеличение частных клиник, где врачи могут получать нормальные деньги...
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Плавали, знаем
5 0
TigerShot89:
И судя по всему не помогает даже лавинообразное увеличение частных клиник, где врачи могут получать нормальные деньги...
Ага,нормальные деньги. Сначала пациент платит тысченку, только потом допускают к телу чтобы пациент увидел что попал к очередному бездарю. На одних деньгах от первичного приема можно хорошо жить не напрягая мозги усовершенствованием знаний и умения.
Почему плата за лечение у частников за зависит от результатов лечения?! Помогло лечение - получил оплату, не помогло - учись дальше, без оплаты.
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Плавали, знаем
2 0
Ага,нормальные деньги. Сначала пациент платит тысченку, только потом допускают к телу чтобы пациент увидел что попал к очередному бездарю. На одних деньгах от первичного приема можно хорошо жить не напрягая мозги усовершенствованием знаний и умения.
Почему плата за лечение у частников за зависит от результатов лечения?! Помогло лечение - получил оплату, не помогло - учись дальше, без оплаты.
не зависит от результатов лечения?!
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читатель
3 0
TigerShot89:
И судя по всему не помогает даже лавинообразное увеличение частных клиник, где врачи могут получать нормальные деньги...
В частной клинике врач получает только максимум 25% от той суммы, которую Вы платите за визит в эту частную клинику.
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Вик
0 0
Что это даст? О чем говорить с врачом, если знаний у него хватает на лечение насморка.Учитесь лучше,господа врачи!
А насморк - это болезнь ?....Круто...
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Вик
0 0
Местная:
Да пусть уж сразу избавляют россиян от поликлиник. В таком виде, в каком медицина сейчас, она не только бесполезна, но и вредна.
Именно это сейчас и происходит, ударными темпами, вон на Ильинке детскую поликлинику объединяют с поликлиникой 7 больницы на Сеченова
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Странно
1 0
не зависит от результатов лечения?!
Тогда для всех этот принцип надо вводить, например для металлургов: выплавили качественный металл, купили его без рекламаций - получите оплату труда, нет, ну извините, работайте без оплаты, учитесь
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