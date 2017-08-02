Время работы врача с пациентом увеличится, а очереди на приём уменьшатся.

Это станет возможным благодаря реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Паспорт проекта утвердило правительство России. Документ опубликован на сайте кабмина.

Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник, — говорится в справке к документу.

Проект планируется завершить до 1-го апреля 2023 года.

Первый этап (2018−2019 годы) предусматривает проведение эксперимента по переводу более чем 300 медицинский организаций на новый тип оказания медико-санитарной помощи гражданам.

Ожидается, что на новый уровень уже к концу 2022 года должны будут выйти порядка четырёх тысяч лечебных заведений.

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