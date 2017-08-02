Время работы врача с пациентом увеличится, а очереди на приём уменьшатся.
Это станет возможным благодаря реализации проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Паспорт проекта утвердило правительство России. Документ опубликован на сайте кабмина.
Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворённости пациентов процессами организации работы поликлиник, — говорится в справке к документу.
Проект планируется завершить до 1-го апреля 2023 года.
Первый этап (2018−2019 годы) предусматривает проведение эксперимента по переводу более чем 300 медицинский организаций на новый тип оказания медико-санитарной помощи гражданам.
Ожидается, что на новый уровень уже к концу 2022 года должны будут выйти порядка четырёх тысяч лечебных заведений.
Ранее ВашГород.ру сообщал о ликвидации дефицита врачей в ближайшие годы.
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И судя по всему не помогает даже лавинообразное увеличение частных клиник, где врачи могут получать нормальные деньги...
Почему плата за лечение у частников за зависит от результатов лечения?! Помогло лечение - получил оплату, не помогло - учись дальше, без оплаты.
Почему плата за лечение у частников за зависит от результатов лечения?! Помогло лечение - получил оплату, не помогло - учись дальше, без оплаты.
И судя по всему не помогает даже лавинообразное увеличение частных клиник, где врачи могут получать нормальные деньги...
Да пусть уж сразу избавляют россиян от поликлиник. В таком виде, в каком медицина сейчас, она не только бесполезна, но и вредна.