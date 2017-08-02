В Новокузнецке сегодня, 2 августа, празднуют День воздушно-десантных войск.

К 12 часам на Бульвар Героев подтянулись десантники. Мэр города Сергей Кузнецов по традиции поздравил служивших, обращаясь к ним словом «братья» (Сергей Кузнецов служил в ВДВ — прим.ред.). Затем бульвар замер в минуте молчания по погибшим за Родину.

«Прежде всего это (День ВДВ — прим.ред.) традиция, это патриотизм. Те, кто был в горячих точках и имел сложную службу, кто был в Афганистане, выводил войска, служил на Северном Кавказе — это люди особо уважаемые. У них сложная судьба, многие имеют ранения. Многие видели, как друзья погибают. Собираясь здесь, они общаются, вспоминают былое», — сказал мэр Новокузнецка.

В ответ на вопрос журналистов, почему глава города без тельняшки, Сергей Кузнецов ответил, что он официальное лицо, а тельняшка у него всегда с собой.

«Бывших десантников не бывает. Те навыки, которые мы получили в армии, никогда не забываются, это силовая подготовка, умение бегать, стрелять, сноровка. Но не дай Бог, чтобы началась война», — добавил Сергей Кузнецов.

После возложения цветов к Вечному огню по улицам прошагала гордая процессия десантников. У Чёрного тюльпана вновь почтили память погибших в боях, за них также помолились представители духовенства.

Затем на Площади Торжеств начался концерт. Для жителей выступают рокеры «Левый Берег». Желающие могут сфотографироваться с парашютом, поучаствовать в армрестлинге, перетягивании каната и гиревом спорте.