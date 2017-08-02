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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Самые мужественные и отважные: в Новокузнецке празднуют День ВДВ

Сегодня 14:20
892
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке сегодня, 2 августа, празднуют День воздушно-десантных войск.

К 12 часам на Бульвар Героев подтянулись десантники. Мэр города Сергей Кузнецов по традиции поздравил служивших, обращаясь к ним словом «братья» (Сергей Кузнецов служил в ВДВ — прим.ред.). Затем бульвар замер в минуте молчания по погибшим за Родину.

«Прежде всего это (День ВДВ — прим.ред.) традиция, это патриотизм. Те, кто был в горячих точках и имел сложную службу, кто был в Афганистане, выводил войска, служил на Северном Кавказе — это люди особо уважаемые. У них сложная судьба, многие имеют ранения. Многие видели, как друзья погибают. Собираясь здесь, они общаются, вспоминают былое», — сказал мэр Новокузнецка.

В ответ на вопрос журналистов, почему глава города без тельняшки, Сергей Кузнецов ответил, что он официальное лицо, а тельняшка у него всегда с собой.

«Бывших десантников не бывает. Те навыки, которые мы получили в армии, никогда не забываются, это силовая подготовка, умение бегать, стрелять, сноровка. Но не дай Бог, чтобы началась война», — добавил Сергей Кузнецов.

После возложения цветов к Вечному огню по улицам прошагала гордая процессия десантников. У Чёрного тюльпана вновь почтили память погибших в боях, за них также помолились представители духовенства.

Затем на Площади Торжеств начался концерт. Для жителей выступают рокеры «Левый Берег». Желающие могут сфотографироваться с парашютом, поучаствовать в армрестлинге, перетягивании каната и гиревом спорте.

Комментарии 15
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Екарный бабай
1 11
Мужчин с праздником,а хенару на ***
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¿Акрихин¿
4 2
А я выйду под радужным флагом, и мне пофиг на 2 августа.
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Я так кумекаю:
17 0
Судя по заглавию: самые мужественные празднуют, а трусливые работают ??!
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13
12 1
Т.е. в других родах войск служат трусы? Прелесть какая, тьфу
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Недимон
8 0
Мужчин с праздником,а хенару на ***
Не рекомендую уважаемого Хенаро упоминать в суе !
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Ева
6 0
А у празднующих сегодня выходной?
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Тося
26 0
А я-то думаю,кто там на улице во дворе с утра нечленораздельно орет и радуется жизни. Грешным делом, решила, что местные алкаши празднуют какой-нибудь день парижской коммуны, а это вот кто...
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Ветер перемен...
25 1
Честно сказать не считаю день ВДВ прям уж таким праздником,что из-за этого нужно перекрывать движение в городе. Дивиз ВДВ: никто кроме нас,НО,где все служивые,все герои в повседневной жизни, когда к примеру в маршрутке матерят и избивают девушку,или в подъезде кричат помогите? Где в такие моменты все герои? Что-то ни одного нет,наверное мир спасают.
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...
25 0
Они отважно пьют водку в рабочий день, отважно матерятся в общественных местах, отважно лазят по грязным фонтанам, отважно задираются коллективом на слабых...
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Ку
5 9
Они отважно пьют водку в рабочий день, отважно матерятся в общественных местах, отважно лазят по грязным фонтанам, отважно задираются коллективом на слабых...
Не надо чесать всех одной гребёнкой. Один раз вам такой козел-вдвшник попался, не значит, что все такие. Все десантники, кого я знаю - хорошие люди и не стали бы так делать!
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Читатель
8 0
На празднике или антабусы или бездельники. Нормальные люди все на работе!!!!
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?
4 0
А «брателло» в вдв киномехаником служил? Не?
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...
7 0
Не надо чесать всех одной гребёнкой. Один раз вам такой козел-вдвшник попался, не значит, что все такие. Все десантники, кого я знаю - хорошие люди и не стали бы так делать!
Ну, со своими они все хорошие, но с чужими!...
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Я
0 0
Мы элита армии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы питухи в беретах
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