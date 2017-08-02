В Новокузнецке откроется выставка известного живописца.

На ней представят творчество новосибирского художника Олега Шелудякова. Посетители увидят порядка восьмидесяти картин, специально привезённых из Франции, сообщили в пресс-службе Центра изобразительных искусств в Новокузнецке.

Именно там начнёт работу выставка «Эффект жёлтой бабочки». Открытие состоится 16 августа в 17:00 (улица Свёрдлова, 13).

Большинство картин создано в 2012 — 2013 годах. Некоторые из них демонстрировались во Франции, Германии и других странах. Для других выставка станет дебютной.

Выставка будет работать до 10 сентября включительно. Подробности можно уточнить по телефону: (8−383) 223−59−55.