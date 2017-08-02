В Новокузнецке откроется выставка известного живописца.
На ней представят творчество новосибирского художника Олега Шелудякова. Посетители увидят порядка восьмидесяти картин, специально привезённых из Франции, сообщили в пресс-службе Центра изобразительных искусств в Новокузнецке.
Именно там начнёт работу выставка «Эффект жёлтой бабочки». Открытие состоится 16 августа в 17:00 (улица Свёрдлова, 13).
Большинство картин создано в 2012 — 2013 годах. Некоторые из них демонстрировались во Франции, Германии и других странах. Для других выставка станет дебютной.
Выставка будет работать до 10 сентября включительно. Подробности можно уточнить по телефону: (8−383) 223−59−55.
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В общем Репин, Айвазовский с Рубенсом стоят в сторонке и молча завидуют этому маляру.-)
Специалисты в области живописи, поясните мне, пожалуйста, что ж такого шедеврального совершил автор? Например, глядя на картину с грушей? Почему у емкостей дно срезано? По прямой, а не по дуге? Какое такое вИдение объемных тел у художника?