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В Новокузнецк привезут картины из Франции

Сегодня 14:58
407
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

В Новокузнецке откроется выставка известного живописца.

На ней представят творчество новосибирского художника Олега Шелудякова. Посетители увидят порядка восьмидесяти картин, специально привезённых из Франции, сообщили в пресс-службе Центра изобразительных искусств в Новокузнецке.

Именно там начнёт работу выставка «Эффект жёлтой бабочки». Открытие состоится 16 августа в 17:00 (улица Свёрдлова, 13).

Большинство картин создано в 2012 — 2013 годах. Некоторые из них демонстрировались во Франции, Германии и других странах. Для других выставка станет дебютной.

Выставка будет работать до 10 сентября включительно. Подробности можно уточнить по телефону: (8−383) 223−59−55.

Комментарии 4
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бревно Ленина
1 0
кто такой Свёрдлов?
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)
2 0
Новосбирец, после учебы слинявший жить заграницу. Имеет 24 персональных и множество коллективных выставок. Пишет по картине в день перед выставками.
В общем Репин, Айвазовский с Рубенсом стоят в сторонке и молча завидуют этому маляру.-)
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Имя есть
2 0
Глядя на картины, понимаешь, что эффект "черного квадрата" бессмертен.
Специалисты в области живописи, поясните мне, пожалуйста, что ж такого шедеврального совершил автор? Например, глядя на картину с грушей? Почему у емкостей дно срезано? По прямой, а не по дуге? Какое такое вИдение объемных тел у художника?
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Марина
1 0
Ну каждый имеет право рисовать так, как видит... Хотя в Новокузнецке на улице Свердлова дома под номером 13 нет, да и организация с названием "Центр изобразительных искусств" в справочнике не числится.
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