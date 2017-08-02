Мэр Кемерова Илья Середюк оказался заложником конфликта элит.

В регионе, как сообщает Newsbabr.com, продолжается война компроматов, в ходе которой опубликованы факты о Середюке.

По данным издания, в Кузбассе после ареста двух замгубернатора начались попытки различных групп, объединяющих силовиков, крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников, расширить сферу своего властного и экономического контроля.

Илья Середюк стал мэром в апреле прошлого года и в первый же день работы отправил в отставку всех заместителей, работавших при прежнем главе Валерии Ермакове. Как утверждают журналисты, этот шаг был разыгранным спектаклем для сторонних зрителей.

Несколько дней назад в сети появилась информация о расследовании коррупционных дел в Кузбассе. Особенно обратили на себя внимание результаты электронных торгов кемеровской администрации. Выигрывали эти торги компании, связанные с одними и теми же лицами.

Например, компания Андрея Калинина ООО «СМУ-108» выиграла несколько тендеров.

Аудиторской проверки по всем прежним торгам и контрактам назначено не было.

Андрей Калинин был одним из «изгнанных» Середюком заместителей Ермакова. В администрации города Калинин курировал управление городского развития. По данным издания, Калилин и Середюк вместе учились в одной группе Кузбасского государственного технического университета. И, как утверждает newsbabr.com, оба они, также как и криминальный авторитет Евгений Чернышев, полковник ФСБ Сергей Труш и даже бывший первый зам Тулеева Максим Макин связаны с одной группировкой.

В частности, Чернышеву принадлежит компания ООО РСК «Европа», которая выигрывала тендеры на работы в Кемеровском районе, который ранее возглавлял Середюк. Также частым победителем конкурсов оказывается ООО «Строительное управление «РСТ».

Журналисты не исключают, что законная процедура в торгах является формальностью. По странной причине компании-победители оказываются единственными, подавшими заявку на участие в торгах.

Сегодня эксперты продолжают фантазировать на тему преемника Амана Тулеева, в их числе называется и глава Кемерова Илья Середюк, но, возможно, обнародованная информация может значительно понизить его шансы, если они, конечно, есть.