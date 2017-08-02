Инициативы кузбасских организаций оценили на должном уровне.

Накануне подвели итоге конкурса президентских грантов. Среди 970 лауреатов шесть некоммерческих организаций из Кемеровской области. ВашГород.ру узнал, что изменят победители грантов в жизни кузбассовцев.

В кемеровских школах №№ 42,78,85,98 появятся уроки плавания для младших школьников. После овладения основными навыками среди ребятишек выберут лучших и будут целенаправленно готовить их к достижениям в этом виде спорта. На это выделят 1 млн рублей.

«Творческая мастерская АЗ» потратит 974 016 рублей на создание команды ведущих сибирских поэтов. Они организуют в вузах и библиотеках Кемерова, Новосибирска, Томска и Омска выездную мастерскую современной поэзии, а также выступят на популярных молодёжных площадках.

Кемеровское отделение «Красного Креста» продолжит помогать людям с наркотической и алкогольной зависимостью, а также заключённым. Грант в почти 3 млн рублей они потратят на то, чтобы такие люди смогли снова адаптироваться в обществе, узнать о своих правах, здоровом образе жизни, создать семью, получить профессию и так далее.

Информационно-образовательные центр «Компьютерные технологии» из Новокузнецка выиграл грант в 495 756 рублей. Деньги пойдут на организацию компьютерных курсов для пенсионеров и ветеранов. Уроки помогут пожилым лучше ориентироваться в современном мире, считают авторы проекта.

В школах Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, Топков появятся классные часы по здоровому образу жизни. Их поможет провести Кемеровская общественная организация «Содружество борьбы за народную трезвость». Грант в 400 000 рублей они направят на классные часы о вреде алкоголя и табака. В это входят в том числе распространение DVD-фильмов, плакатов, буклетов о вреде алкоголя и табака и так далее. В проект включены дети с судимостью.