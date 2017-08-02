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В Шерегеше участникам велофестиваля «Второе дыхание» устроят гонку на выживание

Сегодня 16:15
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Любители адреналина готовятся к масштабному велофесту «Второе дыхание».

Он пройдёт в Шерегеше с 11-го по 13-ое августа. Участникам предстоит преодолеть километры пути на трассах различной сложности. На выбор предлагается четыре маршрута.

Главным событием велофестиваля станет «гонка на выживание» длиною в 200 км, сообщают организаторы мероприятия. Это самый продолжительный этап шорского велофеста. Путь начинается от Телецкого озера до финишной черты в Шерегеше. Победителей ждут награды, а тех, кто преодолеет маршрут менее, чем за 8 и 10 часов — специальные призы и поощрительные подарки.

Уточнить подробности можно у организаторов велофеста: +7 (913) 759-29-77; +7 (383) 383-00-77

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