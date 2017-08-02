Любители адреналина готовятся к масштабному велофесту «Второе дыхание».

Он пройдёт в Шерегеше с 11-го по 13-ое августа. Участникам предстоит преодолеть километры пути на трассах различной сложности. На выбор предлагается четыре маршрута.

Главным событием велофестиваля станет «гонка на выживание» длиною в 200 км, сообщают организаторы мероприятия. Это самый продолжительный этап шорского велофеста. Путь начинается от Телецкого озера до финишной черты в Шерегеше. Победителей ждут награды, а тех, кто преодолеет маршрут менее, чем за 8 и 10 часов — специальные призы и поощрительные подарки.