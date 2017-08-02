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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

Новокузнечанки одарили цветами прохожих

Сегодня 16:32
592
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Диляра Ханова

Девушки провели флешмоб женственности.

Инициатором мероприятия стал одна из жительниц Новокузнецка, руководитель Общества мусульманок при мечети «Чулпан» Диляра Ханова. Её идею поддержали другие девушки. Однако из-за непогоды на флешмоб вышли три участницы. А позже к ним присоединились ещё две горожанки.

Мы познакомились, очень приятно пообщались, поговорили о том, как прекрасно быть женственной и как здорово одевать длинную одежду, как прекрасно относятся к тебе окружающие, когда ты ведёшь себя по-женски. Подарили мимо проходящим женщинам цветы, пожелали им любви, женского счастья, здоровья. Каждый про себя помолился о мире во всём мире, о том, чтобы каждая женщина была по-настоящему счастлива, любима. Окружающие смотрели на нас восхищёнными взглядами, а нам было приятно, что мы поднимали им настроение в такой пасмурный день, — рассказала ВашГород.ру Диляра Ханова.

После девушки отметили этот небольшой праздник и продолжили знакомство в кафе за чашкой чая со сладостями.

Комментарии 6
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пранк
4 12
Веселее бы было,если бы они одели никаб,вручали бы черные пакеты прохожим и убегали.
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Алена
11 3
Веселее бы было,если бы они одели никаб,вручали бы черные пакеты прохожим и убегали.
Если для вас это веселее, то идите оденьте и сделайте!!! Вообще уже ума нету...
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Миша
0 0
Так то дело доброе совершили - че ругать человека за добрые поступки?
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Имя есть
0 2
А девушки славянской внешности приняли ислам? Т.к. мужья - мусульмане?
Однако, странное место и время одаривания. Сегодня же данный фантан - ВДВ-шников.
Что-то тут не просто так............
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