Девушки провели флешмоб женственности.

Инициатором мероприятия стал одна из жительниц Новокузнецка, руководитель Общества мусульманок при мечети «Чулпан» Диляра Ханова. Её идею поддержали другие девушки. Однако из-за непогоды на флешмоб вышли три участницы. А позже к ним присоединились ещё две горожанки.

Мы познакомились, очень приятно пообщались, поговорили о том, как прекрасно быть женственной и как здорово одевать длинную одежду, как прекрасно относятся к тебе окружающие, когда ты ведёшь себя по-женски. Подарили мимо проходящим женщинам цветы, пожелали им любви, женского счастья, здоровья. Каждый про себя помолился о мире во всём мире, о том, чтобы каждая женщина была по-настоящему счастлива, любима. Окружающие смотрели на нас восхищёнными взглядами, а нам было приятно, что мы поднимали им настроение в такой пасмурный день, — рассказала ВашГород.ру Диляра Ханова.