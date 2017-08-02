В кемеровском городе-спутнике «Лесная Поляна» построят цифровую школу с бассейном.
По плану, в ней смогут обучать 1 050 ребятишек. Также здесь намерены построить заправку, СТО, внедрить станцию «скорой помощи» и отделение полиции, два детских садика.
Для велосипедистов и пешеходов появятся свои дорожки с красивым видом на таёжный массив. Отдельную зону сделают для пикников. А к 2019 году в городе появится искусственный водоём с зоной отдыха, сообщили в администрации Кемерова.
Уже сейчас на территории строят Ботанический сад. Помимо этого, планируется контактный зоопарк и аттракционы. При этом важная цель — по-максимуму сохранить деревья и кустарники города.
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Сейчас в отдельно взятом месте сделают"конфетку" и будут показывать по всем федеральным каналам как замечательно живется в Кемеровской области простому люду.