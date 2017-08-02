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Недвижимость и строительство

«Лесную Поляну» ждут большие изменения

Сегодня 16:35
264
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
администрация Кемерова

В кемеровском городе-спутнике «Лесная Поляна» построят цифровую школу с бассейном.

По плану, в ней смогут обучать 1 050 ребятишек. Также здесь намерены построить заправку, СТО, внедрить станцию «скорой помощи» и отделение полиции, два детских садика.

Для велосипедистов и пешеходов появятся свои дорожки с красивым видом на таёжный массив. Отдельную зону сделают для пикников. А к 2019 году в городе появится искусственный водоём с зоной отдыха, сообщили в администрации Кемерова.

Уже сейчас на территории строят Ботанический сад. Помимо этого, планируется контактный зоопарк и аттракционы. При этом важная цель — по-максимуму сохранить деревья и кустарники города.

Комментарии 1
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Блашик
1 0
Вам сволочам разрез надо под боком устроить.
Сейчас в отдельно взятом месте сделают"конфетку" и будут показывать по всем федеральным каналам как замечательно живется в Кемеровской области простому люду.
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