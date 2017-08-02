В кемеровском городе-спутнике «Лесная Поляна» построят цифровую школу с бассейном.

По плану, в ней смогут обучать 1 050 ребятишек. Также здесь намерены построить заправку, СТО, внедрить станцию «скорой помощи» и отделение полиции, два детских садика.

Для велосипедистов и пешеходов появятся свои дорожки с красивым видом на таёжный массив. Отдельную зону сделают для пикников. А к 2019 году в городе появится искусственный водоём с зоной отдыха, сообщили в администрации Кемерова.