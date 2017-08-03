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В Новокузнецке внезапно заработал ранее закрытый ресторан

Сегодня 07:00
1890
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Остерия «Джузеппе» снова заработала.

Заведение уже принимает клиентов и зовёт на работу официанта и уборщика. В соцсетях компания выложила меню и рассказала о новых выгодных предложениях. Яркий плакат на улице сообщает жителям, что ресторан снова работает.

Как уже сообщал ВашГород.ру, остерия закрылась в марте. Собственник собирался продать помещения и имущество.

Напомним, в 2015 году остерия прославилась на весь Кузбасс, сделав большую копию «Моны Лизы» из еды.

Комментарии 4
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z
7 0
А вдруг так же внезапно закроется?
Лучше дома кушать.
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Сергей
6 0
А вдруг так же внезапно закроется?
Лучше дома кушать.
Ага, внезапно закроется во время банкета.
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Вася
5 0
Да блин место там гиблое - снова не попрет там ни чего ! Даже в советское время кафетерий там работал только на банкетах. А потом и вовсе в разливайку превратился но и та закрылась!
Пока франкфурта не расширят еще на одну полосу и не перестроят прогулочные дорожки - что бы они вели от скера у администрации прямо через Тольятти и на франкфурта, там для всех заведений будет гиблое место. Там смогут приносить прибыль только магазины шаговой доступности для жителей микрорайона!
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