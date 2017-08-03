Остерия «Джузеппе» снова заработала.

Заведение уже принимает клиентов и зовёт на работу официанта и уборщика. В соцсетях компания выложила меню и рассказала о новых выгодных предложениях. Яркий плакат на улице сообщает жителям, что ресторан снова работает.

Как уже сообщал ВашГород.ру, остерия закрылась в марте. Собственник собирался продать помещения и имущество.

Напомним, в 2015 году остерия прославилась на весь Кузбасс, сделав большую копию «Моны Лизы» из еды.