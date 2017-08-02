В администрации города рассказали, как обезопасить себя от бродячих животных и куда обращаться по поводу их отлова.

В Новокузнецке участились случаи нападения бездомных собак на людей. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, поступающие от горожан в районные администрации, сообщает пресс-служба мэрии.

В прошлом году за медицинской помощью обратились 1 379 человек с укусами различных животных. Из них 753 пострадали от бродячих собак. В первом полугодии 2017 года бездомные собаки покусали 390 человек. И это только официальная статистика.

Главная опасность заключается в том, что после укусов животных есть риск возникновения бешенства, которое нередко приводит к летальному исходу.

Сотрудники администрации советуют соблюдать горожанам ряд рекомендаций. Прежде всего, нужно проявлять осторожность, не приближаться самим и не допускать детей к бродячим животным. В случае укуса животными необходимо срочно промыть рану проточной водой с мылом, края раны обработать спиртовым раствором или 5% настойкой йода.

Далее нужно обратиться в ближайший травматологический пункт или хирургический кабинет медицинской организации за помощью и не отказываться от назначенного курса иммунопрофилактики. Чем раньше пострадавшему будет назначена и проведена вакцинация, тем больше шансов не заболеть бешенством.

Администрация Новокузнецка напоминает жителям, что в городе работает организация «СОБЖ», занимающаяся отловом и кремацией бездомных животных. Звонить можно по телефонам: 8−905−905−0609 (круглосуточно), 8(3843) 91−06−09, 99−15−65. В частности, сотрудники службы подбирают с городских дорог собак, сбитых автомобилями, а также животных, погибших во время наводнения.

Кроме того, любую информацию, например, о месте поселения бродячих собак, можно сообщать специалистам районных администраций.