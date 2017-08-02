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В Новосибирск вернётся жара и ясная погода

В Новокузнецке бездомные собаки стали чаще нападать на людей

Сегодня 17:20
409
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dzvin.news

В администрации города рассказали, как обезопасить себя от бродячих животных и куда обращаться по поводу их отлова.

В Новокузнецке участились случаи нападения бездомных собак на людей. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, поступающие от горожан в районные администрации, сообщает пресс-служба мэрии.

В прошлом году за медицинской помощью обратились 1 379 человек с укусами различных животных. Из них 753 пострадали от бродячих собак. В первом полугодии 2017 года бездомные собаки покусали 390 человек. И это только официальная статистика.

Главная опасность заключается в том, что после укусов животных есть риск возникновения бешенства, которое нередко приводит к летальному исходу.

Сотрудники администрации советуют соблюдать горожанам ряд рекомендаций. Прежде всего, нужно проявлять осторожность, не приближаться самим и не допускать детей к бродячим животным. В случае укуса животными необходимо срочно промыть рану проточной водой с мылом, края раны обработать спиртовым раствором или 5% настойкой йода.

Далее нужно обратиться в ближайший травматологический пункт или хирургический кабинет медицинской организации за помощью и не отказываться от назначенного курса иммунопрофилактики. Чем раньше пострадавшему будет назначена и проведена вакцинация, тем больше шансов не заболеть бешенством.

Администрация Новокузнецка напоминает жителям, что в городе работает организация «СОБЖ», занимающаяся отловом и кремацией бездомных животных. Звонить можно по телефонам: 8−905−905−0609 (круглосуточно), 8(3843) 91−06−09, 99−15−65. В частности, сотрудники службы подбирают с городских дорог собак, сбитых автомобилями, а также животных, погибших во время наводнения.

Кроме того, любую информацию, например, о месте поселения бродячих собак, можно сообщать специалистам районных администраций.

Комментарии 9
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*
8 3
Как всегда в заголовке одно, в статье другое. И где же мы видим, что больше? Или вы считаете, что цифры во втором полугодии и первом совпадут? Умножили и статью написали-замечательный подход к работе ))))
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?
3 10
Как всегда: спасение утопающих - дело рук самих утопающих!
А не проще специалистам отловить собак и вывезти из города?
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собака
23 4
можно попробовать вывозить людей из города
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*
18 4
можно попробовать вывозить людей из города
А-Ха-Ха +10000
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Ахмет
0 4
можно попробовать вывозить людей из города
нэ беспокойся, скороа всех вивезут! Итэбья нэ останэшса, сам убижиш.
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Житель
25 3
А не лучше ли открыть в городе нормальный приют для животных? Нет денег? Так может лучше на животных тратить чем, например, на парады полосатых клоунов, как сегодня, или салюты, приглашённых псевдозвезд на праздники и т.п.
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Галка
7 1
"«СОБЖ», занимающаяся отловом и кремацией бездомных животных" Слово: "убийством" пропустили. Участились случаи нападения!?Сами побросали, а теперь жалуются.
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Алексей
4 5
"Сотрудники администрации советуют" - вы не советовать должны а следить за коммунальными службами которые несут ответственность за бездомных животных! И те деньги которые выделяются из федерального бюджета на бездомных животных надо тратить на отлов и стерилизацию! Ну и самое главное расстрелять людей любящих покормить голубей и тем более собак! Зимой бездомные собаки приходят на одни и те же места где вываливают кашу и хлеб для голубей! Сколько раз видел детей идущих со школы и страх в их глазах при виде стаи собак, они больше всего рискуют здоровьем, а то и жизнью из за некоторых взрослых дебилов!
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Алексей
0 1
"«СОБЖ», занимающаяся отловом и кремацией бездомных животных" Слово: "убийством" пропустили. Участились случаи нападения!?Сами побросали, а теперь жалуются.
98% бездомных собак, это дикие собаки, те которые в 6-м и в 10-м поколении рождены на улице!
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