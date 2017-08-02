ВИЧ-инфицированные россияне, а также инвалиды, беременные и недавно родившие женщины постоянно сталкиваются с дискриминацией в банках и у страховщиков.

Таким людям часто необоснованно отказывают в кредитах и страховке, рассказали в Международной конфедерации обществ потребителей. При этом страхование делают с большим числом исключений, а процент выплаты не выше 6%.

Правозащитники считают это дискриминацией, в то время как в Банке России говорят, что страховщики вправе устанавливать для разных клиентов свои условия. А отказать они имеют право, если между случаем, от которого человек страхуется, и болезнью есть явная связь. Но доступа к медкарте клиента у компаний нет, поэтому многие инвалиды и другие группы людей получают отказы.

Отказ же ВИЧ-инфицированным в выплатам по страховке и кредитам необоснован, считают медики. Сегодня люди с этой инфекцией нередко живут дольше россиян, не страдающих от тяжёлых болезней.

Сейчас Минфин готовит предложения по защите ВИЧ-инфицированных и других социально уязвимых граждан во время страхования, пишут «Известия».

Ранее ВашГород.ру писал о первом в России детском лагере для ВИЧ-инфицированных детей.