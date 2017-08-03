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Дебилизация населения идёт полным ходом.
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В Новокузнецке состоится городской чемпионат по дворовым играм прошлого.
Горожане сыграют в «резиночку», «море волнуется, раз!», «глухой телефон» и другие. Принять участие может любой желающий. Заявки принимаются до 7 августа по телефону 8(3843) 45−88−86.
Чемпионат пройдёт 12 августа в парке имени Гагарина, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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