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Новокузнечан зовут сразиться в «резиночку»

Сегодня 07:20
438
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fashionbookkids.ru

В Новокузнецке состоится городской чемпионат по дворовым играм прошлого.

Горожане сыграют в «резиночку», «море волнуется, раз!», «глухой телефон» и другие. Принять участие может любой желающий. Заявки принимаются до 7 августа по телефону 8(3843) 45−88−86.

Чемпионат пройдёт 12 августа в парке имени Гагарина, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комментарии 3
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чемпион по резиночке
1 12
Дебилизация населения идёт полным ходом.
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0 0
Дебилизация населения идёт полным ходом.
Предложите свои недебильные занятия
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читатель
7 0
Дебилизация населения идёт полным ходом.
ну это полезное мероприятие, особенно для детей, тк наши дети разучились играть в игры они не знают, что такое резиночка, классики, море волнуется, красочки, казаки-разбойники..и мн.др. игры нашего детства. Они все время проводят в гаджетах и если вдруг они где-то собрались вместе, они каждый сидят в своем телефоне
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