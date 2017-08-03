1 августа ВашГород.ру рассказал читателям об открытом люке у остановки «Лермонтова».

В редакцию поступил комментарий по люку от властей. В администрации Куйбышевского района пояснили, что на этом участке ремонтируют проезжую часть по проекту «Безопасные и качественные дороги».