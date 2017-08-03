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После публикации на ВашГород.ру в Новокузнецке устранили опасный люк

Сегодня 07:30
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

1 августа ВашГород.ру рассказал читателям об открытом люке у остановки «Лермонтова».

В редакцию поступил комментарий по люку от властей. В администрации Куйбышевского района пояснили, что на этом участке ремонтируют проезжую часть по проекту «Безопасные и качественные дороги».

«В процессе работы при планировании обочины подрядчиками была смещена крышка люка. В настоящее время люк закрыт, и безопасности жителей ничего не угрожает», — рассказал начальник управления по вопросам жизнеобеспечения территории Куйбышевского района Александр Ледовский.

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