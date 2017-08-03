Судебный процесс начался ещё в июне, но с каждым заседанием находятся причины, чтобы отложить очередное слушание. Свидетели со стороны обвинения высказывают опасения, что дело затягивают намеренно.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, на скамье подсудимых оказался 36-летний житель Прокопьевска. На протяжении длительного времени он избивал 6-летнего племянника, над которым оформил опеку. Мальчик страдает детским церебральным параличом.

Подозреваемого (а сейчас уже подсудимого) задержали весной этого года. Первое судебное заседание состоялось 21 июня. Но так как на него явились не все свидетели, слушание отложили. По словам свидетелей, на втором заседании подсудимый заявил о плохом самочувствии, для рассмотрения дела назначили новую дату.

На третьем слушании выяснилось, что в процессе сменился прокурор. Гособвинитель заявила ходатайство об отложении рассмотрения дела. Она мотивировал это тем, что ей необходимо время для ознакомления с материалами. Кроме того, прокурор намерена провести повторную судмедэкспертизу. На это уйдёт не меньше месяца.

Тем временем подсудимый содержится в следственном изоляторе. И чем больше времени он проведёт в СИЗО, тем меньше будет находиться в «местах не столь отдалённых».

Напомним, прокопчанину вменяют статью 111 часть 2, пункты «б», «з» Уголовного кодекса РФ. Её формулировка звучит так: «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека (…), в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы.