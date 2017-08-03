Ставка 8,5% по ипотеке сломает психологический барьер
Сегодня 08:00
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Психологический барьер будет окончательно сломлен при снижение ставки по ипотеке до 8,5%.
Как сообщает «Интерфакс», министр строительства Михаил Мень считает, что снижение средней ставки по ипотечному кредиту до уровня в 8,5% может сломать существующий у большинства потенциальных покупателей новостроек психологический барьер.
По словам министра, в этом году есть перспектива перешагнуть уровень выдачи за 1,5 триллиона рублей. В России рекорд был поставлен в 2014 год, Тогда банки выдали ипотечных займов на 1,76 миллиарда рублей.
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В марте на коллегии Генпрокуратуры Путин высказался об оперативном реагирования на нарушения в сфере ЖКХ - как об стену горох !!! Ни прокуратура, ни ГжИ, ни Полиция и рогом не ведут - хоть заобращайся ! А почему, спрашивается ? Да потому, что в регионах - на местах все "устаканено" во всех сферах "влияния", да и у Владимира Путина, получается, авторитета НОЛЬ !!!? (Номинальный президент.)
Слушайте мое заявление: "Я считаю, что снижение средней ставки по ипотечному кредиту до уровня в 0,5 - 0.8%% может сломать психологический барьер ваще напрочь!!!"
Можно теперь меня сделать министром строительства?