Психологический барьер будет окончательно сломлен при снижение ставки по ипотеке до 8,5%.

Как сообщает «Интерфакс», министр строительства Михаил Мень считает, что снижение средней ставки по ипотечному кредиту до уровня в 8,5% может сломать существующий у большинства потенциальных покупателей новостроек психологический барьер.

По словам министра, в этом году есть перспектива перешагнуть уровень выдачи за 1,5 триллиона рублей. В России рекорд был поставлен в 2014 год, Тогда банки выдали ипотечных займов на 1,76 миллиарда рублей.