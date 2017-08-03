Житель Новосибирска выиграл суд против гостиницы в Шерегеше. Номер «Люкс» в отеле провонял канализацией.

Дмитрий Трофимов обратился в суд ещё зимой 2016 года. Приятный отдых в кузбасских горах оказался испорчен из-за неудачной гостиницы Sky Way, сообщает сайт суда Железнодорожного района Новосибирска. В заранее забронированном и оплаченном номере класса «Люкс+» стоял стойкий запах канализации. Мужчина с женой и двумя несовершеннолетними детьми находиться там не смог.

Администратор отеля от претензий не отказалась и предложила другой номер, но он семье Трофимовых не понравился. Деньги за проживание мужчине не вернули, но расписку выдали.

«То, что было предложено взамен Трофимову Д.В., не соответствовало его требованиям к номеру, он с семьёй не имел возможности расположиться в номере класса „Стандарт2+“», — уточнили в суде.

В итоге Трофимову пришлось срочно искать другой номер — нашёлся он в соседней гостинице «Альпенхоф». Трёхкомнатный номер с двумя диванами, телевизором, минибаром, джакузи и прочими радостями обошёлся семье в 42 тыс., сюда же включены и завтраки.

После поездки новосибирец обратился к туроператору с требованием и вернуть деньги за злополучный номер, и оплатить проживание в другом отеле. Вся сумма была выплачена, но не сразу — а через полгода после претензии, после обращения в суд.

«Факт ненадлежащего оказания услуг ответчиком в судебном заседании не опровергнут, невозможность использовать номерной фонд гостиницы „Скай Вей“ в виду наличия запаха канализации подтверждается письменными доказательствами по делу, нарушены права потребителя на получение качественной услуги, в том числе по нормам санитарно-эпидемиологическим, доказательств обратного ответчиком не представлено», — объяснили в суде.

Возмущённый такой задержкой Трофимов потребовал ещё неустойку и моральный вред. Суд удовлетворил требования частично. Туроператор заплатит новосибирцу 47 тыс. руб., поскольку конкретных доказательств вины — то есть неприятного запаха — у пострадавшего нет.

Напомним, как писал ВашГород.ру, в Шерегеше грядут глобальные перемены — сибирский посёлок планируют превратить в курорт мирового уровня.