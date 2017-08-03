Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев несказанно обрадовал россиян, заявив, что «нужно стремиться выйти на ставку по ипотеке в размере 6−7%».

Правда, по мнению экспертов, это возможно только в одном случае — если Банк России почти вдвое снизит ключевую ставку по сравнению с сегодняшней. Стоит отметить, что слова премьера стали не первым заявлением, которое нашло самый горячий отклик в сердцах обдумывающих ипотеку граждан. Первые лица государства уже давно обещали подобный поворот событий.

Ещё в 2012 году президент страны Владимир Путин озвучил такой прогноз:

«Если мы сможем „додавить“ инфляцию, то обеспечим снижение ставок по ипотечным кредитам где-то на уровень 6,5% в ближайшие годы. Убеждён, что эта задача вполне реальна».

А в 2015 году к нему «присоединился» первый российский премьер-министр Игорь Шувалов. По его словам, «если инфляция будет под контролем, если среднесрочные прогнозы по инфляции к 2018 году осуществятся, мы в 2018—2019 годах увидим ставки по ипотечным кредитам на уровне 7−8%. Это всё реально».

Но не все и не всегда были настроены так оптимистично. В 2005 году депутат Госдумы Владимир Жириновский призывал Владимира Путина «быть как Цезарь»:

«Цезарь ещё две тысячи лет назад заставил банкиров ввести ставку 1% в месяц, то есть 12% годовых, не больше. Если президент хочет добиться успеха, он должен как Цезарь сказать — не более 12% ставка в банке. Всё — и пошла ипотека, и пошло жильё».

А в 2009 году заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович заявил:

«У нас есть два варианта работы. Установить для всех усредненную ставку в размере 12−14% по ипотечным кредитам или сделать ставку в 15% для одних категорий — более обеспеченных, и 11% - для менее обеспеченных людей».

В прошлом году мнения власти об ипотеке разделились. Тогда Дмитрий Медведев был более острожен, чем сегодня:

«У нас есть программа поддержки ипотеки, которая позволяет сбить ставку с запредельно высокой, которая была ещё совсем недавно, там 18 и 20%, до относительно приемлемой, там в виде 12−13%, по которой люди готовы приобретать квартиры в ипотеку. И в этом случае мы выйдем уже на вполне приемлемые, я бы сказал современные, цивилизованные ставки ипотечных кредитов».

В том же 2016 году президент России говорил:

«Под сколько сейчас, под 12%? Лучше не ждать 11%, потому что инфляционные процессы развиваются и так далее, поэтому кто хочет и готов, это лучше делать сейчас».

А его советник по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев и вовсе «напугал» россиян:

«Ипотека, вообще говоря, для нормального человека — разорительный абсолютно инструмент. Всю жизнь будешь пахать и с большой вероятностью потеряешь в конце концов квартиру».

А что говорят об ипотеке в этом году?

Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак: «Мы построили рекордное количество жилья — это, прежде всего, субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. На это мы потратили 10,7 миллиарда рублей. Мы и дальше будем продолжать действовать в этом направлении». Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень: «Многие эксперты били тревогу, что за первые два месяца этого года ипотека упала почти на 20%, но это закономерное падение. И оно было временным. Думаю, что этот год по объёму ипотечного кредитования может стать рекордным, ипотека будет расти. За десять лет через механизм ипотечного кредитования в нашей стране 6 миллионов семей улучшили свои жилищные условия. Люди верят сегодня в ипотеку, люди приходят в ипотеку и верят в долевое строительство». Председатель правления Сбербанка Герман Греф: «По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году с учётом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке».

И вот недавнее оптимистичное заявление премьера — о ставке по ипотеке в 6−7% годовых. Правда, банковский рынок страны пока за ним «не поспевает». Да и развитие инфляционных процессов, как это было уже не единожды, может внести собственные существенные коррективы в подобные планы.

Пора брать ипотеку?! Тем более и Владимир Владимирович советовал: «кто хочет и готов, это лучше делать сейчас». В этой связи интересно, что у нас в Новокузнецке уже сейчас можно взять ипотечный кредит по «будущей» процентной ставке, ещё только планируемой первыми лицами государства и банковской системой страны, которая составляет 7%.

Комментирует ведущий специалист кредитных ресурсов АО «Кузнецкбизнесбанк» Екатерина Косарева: