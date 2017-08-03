Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев несказанно обрадовал россиян, заявив, что «нужно стремиться выйти на ставку по ипотеке в размере 6−7%».
Правда, по мнению экспертов, это возможно только в одном случае — если Банк России почти вдвое снизит ключевую ставку по сравнению с сегодняшней. Стоит отметить, что слова премьера стали не первым заявлением, которое нашло самый горячий отклик в сердцах обдумывающих ипотеку граждан. Первые лица государства уже давно обещали подобный поворот событий.
Ещё в 2012 году президент страны Владимир Путин озвучил такой прогноз:
«Если мы сможем „додавить“ инфляцию, то обеспечим снижение ставок по ипотечным кредитам где-то на уровень 6,5% в ближайшие годы. Убеждён, что эта задача вполне реальна».
А в 2015 году к нему «присоединился» первый российский премьер-министр Игорь Шувалов. По его словам, «если инфляция будет под контролем, если среднесрочные прогнозы по инфляции к 2018 году осуществятся, мы в 2018—2019 годах увидим ставки по ипотечным кредитам на уровне 7−8%. Это всё реально».
Но не все и не всегда были настроены так оптимистично. В 2005 году депутат Госдумы Владимир Жириновский призывал Владимира Путина «быть как Цезарь»:
«Цезарь ещё две тысячи лет назад заставил банкиров ввести ставку 1% в месяц, то есть 12% годовых, не больше. Если президент хочет добиться успеха, он должен как Цезарь сказать — не более 12% ставка в банке. Всё — и пошла ипотека, и пошло жильё».
А в 2009 году заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович заявил:
«У нас есть два варианта работы. Установить для всех усредненную ставку в размере 12−14% по ипотечным кредитам или сделать ставку в 15% для одних категорий — более обеспеченных, и 11% - для менее обеспеченных людей».
В прошлом году мнения власти об ипотеке разделились. Тогда Дмитрий Медведев был более острожен, чем сегодня:
«У нас есть программа поддержки ипотеки, которая позволяет сбить ставку с запредельно высокой, которая была ещё совсем недавно, там 18 и 20%, до относительно приемлемой, там в виде 12−13%, по которой люди готовы приобретать квартиры в ипотеку. И в этом случае мы выйдем уже на вполне приемлемые, я бы сказал современные, цивилизованные ставки ипотечных кредитов».
В том же 2016 году президент России говорил:
«Под сколько сейчас, под 12%? Лучше не ждать 11%, потому что инфляционные процессы развиваются и так далее, поэтому кто хочет и готов, это лучше делать сейчас».
А его советник по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев и вовсе «напугал» россиян:
«Ипотека, вообще говоря, для нормального человека — разорительный абсолютно инструмент. Всю жизнь будешь пахать и с большой вероятностью потеряешь в конце концов квартиру».
А что говорят об ипотеке в этом году?
Заместитель председателя правительства Дмитрий Козак:
«Мы построили рекордное количество жилья — это, прежде всего, субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам. На это мы потратили 10,7 миллиарда рублей. Мы и дальше будем продолжать действовать в этом направлении».
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень:
«Многие эксперты били тревогу, что за первые два месяца этого года ипотека упала почти на 20%, но это закономерное падение. И оно было временным. Думаю, что этот год по объёму ипотечного кредитования может стать рекордным, ипотека будет расти. За десять лет через механизм ипотечного кредитования в нашей стране 6 миллионов семей улучшили свои жилищные условия. Люди верят сегодня в ипотеку, люди приходят в ипотеку и верят в долевое строительство».
Председатель правления Сбербанка Герман Греф:
«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году с учётом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке».
И вот недавнее оптимистичное заявление премьера — о ставке по ипотеке в 6−7% годовых. Правда, банковский рынок страны пока за ним «не поспевает». Да и развитие инфляционных процессов, как это было уже не единожды, может внести собственные существенные коррективы в подобные планы.
Пора брать ипотеку?! Тем более и Владимир Владимирович советовал: «кто хочет и готов, это лучше делать сейчас». В этой связи интересно, что у нас в Новокузнецке уже сейчас можно взять ипотечный кредит по «будущей» процентной ставке, ещё только планируемой первыми лицами государства и банковской системой страны, которая составляет 7%.
Комментирует ведущий специалист кредитных ресурсов АО «Кузнецкбизнесбанк» Екатерина Косарева:
— Действительно, процентная ставка по одной из пяти программ ипотечного кредитования Кузнецкбизнесбанк начинается от 7%. Ставки по остальным программам находятся ближе к сегодняшней нижней границе предлагаемых банковским рынком ставок — от 10,5%. Это привлекательные условия для наших клиентов. Но при этом надо понимать, что решение об ипотечном кредите остаётся наиболее ответственным из всех решений.
Получение кредита предполагает обязанность вернуть в установленные договором сроки основную сумму долга, а также регулярно платить проценты за его использование. Принимая такое серьёзное решение, следует реально оценить собственные потребности и возможности, чтобы ясно понимать: да, ипотека мне необходима, и на уплату всех причитающихся платежей я могу ежемесячно направлять из своих доходов определённую сумму.
Наши специалисты помогут вам оценить свои реальные финансовые возможности и дадут исчерпывающую информацию об условиях, на которых осуществляется ипотечное кредитование в Кузнецкбизнесбанке. Это размер кредита, график его погашения, полная стоимость кредита в процентах годовых, включая все платежи, определённые в кредитном договоре.
Не спешите подписывать документы — сначала взвесьте все «за» и «против» и спокойно «семь раз отмерьте». Вы должны быть уверены, что точно представляете, какие платежи и когда необходимо будет произвести, а также в том, что сможете это сделать.
Подписав кредитный договор, вы соглашаетесь со всеми его условиями и принимаете на себя обязательства по их выполнению. Лучше возьмите его домой, чтобы внимательно изучить и убедиться, что он не содержит условий, чей смысл остаётся для вас не очень ясным. И не стесняйтесь задавать вопросы специалистам банка. Это наша работа — отвечать на ваши вопросы.
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