Жители Кузбасса примут участие в областном социальном конкурсе против коррупции «Мы говорим НЕТ».

Генеральным партнером конкурса выступил лидер интернет-рынка Кузбасса компания «Good Line». Организатор — Кемеровское отделение Союза журналистов России при поддержке Главного управления по работе со средствами массовой информации администрации Кемеровской области.

Для участия в конкурсе кузбассовцы должны сделать плакат, видеоролик или музыкальную композицию на одну из тем: «Коррупция — СТОП!», «Что такое коррупция и как с ней бороться», «На страже закона», «Культура против коррупции», «Созидательная сила искусства — против взяточников и мздоимцев!», «Строим будущее, свободное от коррупции!», «Имею право на жизнь без коррупции».

Работы принимаются до 30 октября 2017 года по e-mail: Nsll@kuzbass85.ru с темой «Конкурс социальной рекламы по противодействию коррупции» или по почте: 650 000, Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 508. Справки по телефону: 8 (384−2) 35−39−44, 35−39−59.

Как рассказали организаторы, конкурс направлен на воспитание у населения нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, стимулирование творческой и общественной деятельности населения, направленной на изучение проблем противодействия коррупции, популяризацию государственной антикоррупционной политики.

Победители, которых определит жюри, получат дипломы и подарки от Good Line и организаторов конкурса.