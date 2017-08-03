Данный продукт Сбербанка позволяет рефинансировать ипотеку и другие кредиты, а также снизить процентную ставку.
Продукт даёт возможность оформить кредит на одну из следующих целей:
При рефинансировании только ипотеки процентная ставка составляет 10,9% годовых. При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели — от 11,15% до 11,65% годовых.
Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка составляет в Москве и Московской области 7 млн рублей, в других регионах — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели — 1 млн рублей.
«Данный продукт позволит клиентам снизить долговую нагрузку, консолидировать несколько кредитов в один на более выгодных условиях в Сбербанке, а также получить дополнительную сумму средств на личные цели», — отметила Елена Авдонькина заместитель управляющего Кемеровского отделения ПАО Сбербанк
Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».
по информации пресс-службы Кемеровского отделения ПАО Сбербанк
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