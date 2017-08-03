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«Игра Престолов» по-сибирски: в интернете нашли города с гербами, как в Вестеросе

Сегодня 09:39
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
motto.net.ua

В эфир вышла третья серия «Игры Престолов», а фанаты тем временем креативят. Недавно в сети появилась подборка гербов российских городов, которые почти не отличишь от символов Вестероса.

Так, герб Красноярска очень похожий на символ дома Ланнистеров. Город Братск Иркутской области сравнили с южными Мартеллами, Ангарск из Восточной Сибири — с Пайперами из Речных Земель, а Томск — с Бракенами.

Творчество выложили на «Пикабу». Пользователи пофантазировали и на тему девизов домов.

«„Зима близко“ — Норильск».

«„Пламя и кровь“ — Махачкала».

«„Здесь стоим“ — МКАД».

В комментариях снова посоревновались в остроумии омичи.

«На гербе Омска — стена… Чё там у Ночного дозора?»

«То, что в Омске, уехать не может».

А вот как дома сравнили с ведомствами и организациями России.

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