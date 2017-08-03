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Новосибирцев ждут жаркие выходные с грозами и ливнями

В Новокузнецке откроется уникальный для Кузбасса индустриальный парк

Сегодня 09:50
652
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
sapate.ru

Объект уже частично заполнен. Созданы новые рабочие места.

Парк занимает площадь 21,1 гектара. Он организован на базе Новокузнецкого вагоностроительного завода и предназначен для размещения новых производств.

Среди преимуществ объекта — развитая инженерная инфраструктура и выгодное месторасположение. Инвестплощадка, на которой он расположен, обеспечена электроэнергией, водо-, газоснабжением, централизованным отоплением, водоотведением, внутренними автодорогами и железнодорожными путями протяжённостью 3,7 км и 5,1 км соответственно, присоединением к железной дороге. Рядом проходит федеральная трасса М-5, а международный аэропорт «Спиченково» находится всего в 25,1 км, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Уточняется, что парк уже заполнен на 15 процентов. Сейчас разрабатываются проекты по расширению производств горно-шахтного оборудования и металлоконструкций. Это позволит довести освоение парка до 40 процентов.

Также в парке запустили цеха по механической обработке сложных изделий и утилизации вагонов, действует логистический центр. Он предназначен для хранения БелАЗов и запчастей железнодорожных вагонов.

Создано 170 рабочих мест.

В целом производственные корпуса занимают 85 тысяч квадратных метров, открытые площадки — 37 тысяч квадратных метров, офисные площади — 8,5 тысячи квадратных метров.

Индустриальный парк планируется открыть до конца 2017 года.

Комментарии 5
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z
2 0
Ну и кто из тулиивцев там духарится?
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*
6 0
" Рядом проходит федеральная трасса М-5".

Федеральная трасса М5: Москва - Челябинск.
Учитывая. что по прямой от Новокузнецка до Челябинска - почти 2000 км, то таки да!
По сибирским меркам - это "рядом".
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Бусина
3 0
" Рядом проходит федеральная трасса М-5".

Федеральная трасса М5: Москва - Челябинск.
Учитывая. что по прямой от Новокузнецка до Челябинска - почти 2000 км, то таки да!
По сибирским меркам - это "рядом".
Ну да, 2000 км- рукой подать!!!))))))))
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Светлана
3 0
" Рядом проходит федеральная трасса М-5".

Федеральная трасса М5: Москва - Челябинск.
Учитывая. что по прямой от Новокузнецка до Челябинска - почти 2000 км, то таки да!
По сибирским меркам - это "рядом".
Че-то тоже прикола не поняла )))) Трасса Москва-Екатеринбург рядом с Новокузнецком?
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Серый
2 0
Че-то тоже прикола не поняла )))) Трасса Москва-Екатеринбург рядом с Новокузнецком?
Наоборот! Это Новокузнецк рядом с трассой!)))
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