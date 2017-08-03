В Новокузнецке разработали проект по изменению сквера Выпова на пересечении Кирова и Октябрьского.

Авторы идеи рассказали, что сегодня сквер состоит из двух частей. Одна примыкает к дороге и удобна для пешеходов, а вторая более камерная и подходит для отдыха. Архитекторы предложили сохранить пешеходные связи в первой части, а вторую обустроить для отдыха горожан, снабдив её малыми архитектурными формами.

Сейчас объявили конкурс на подрядчика, пишет Novokuznetsk.su. Власти напоминают, что сквер благоустроят по программе «Комплексное развитие моногородов». В её рамках у нас уже запустили медцентр «Grand Medica» с благоустроенной территорией, ремонтируют ДК «Алюминщик» и прилегающий сад, строят музей ретро-автомобилей, реконструируют библиотеку на 25 лет Октября.

Как ранее писал ВашГород.ру, на пешеходной зоне на Кирова власти планируют установить лавочки и поменять асфальт.