Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждут жаркие выходные с грозами и ливнями

Как преобразится сквер в центре Новокузнецка

Сегодня 10:03
729
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
администрация Новокузнецка

В Новокузнецке разработали проект по изменению сквера Выпова на пересечении Кирова и Октябрьского.

Авторы идеи рассказали, что сегодня сквер состоит из двух частей. Одна примыкает к дороге и удобна для пешеходов, а вторая более камерная и подходит для отдыха. Архитекторы предложили сохранить пешеходные связи в первой части, а вторую обустроить для отдыха горожан, снабдив её малыми архитектурными формами.

Сейчас объявили конкурс на подрядчика, пишет Novokuznetsk.su. Власти напоминают, что сквер благоустроят по программе «Комплексное развитие моногородов». В её рамках у нас уже запустили медцентр «Grand Medica» с благоустроенной территорией, ремонтируют ДК «Алюминщик» и прилегающий сад, строят музей ретро-автомобилей, реконструируют библиотеку на 25 лет Октября.

Как ранее писал ВашГород.ру, на пешеходной зоне на Кирова власти планируют установить лавочки и поменять асфальт.

Комментарии 8
Добавить комментарий
аватар
*
8 0
Как зимой там снег будут убирать?

Вручную?
А летом подметать? Сквозь эти наросты/надолбы ни одна техника не протиснется.
ответить
аватар
..1
4 0
Не забудьте поставить табличку в честь кого назван сквер.
ответить
аватар
z
5 0
Не забудьте поставить табличку в честь кого назван сквер.
Ага ... "этот бюджет из денег народа освоил .. и фио".
ответить
аватар
Allah
3 0
Такие красивые проекты всегда, а по итогу ставят две с половиной лавочки и оградку. В который раз надеемся что будет не так.
ответить
аватар
Новокузнечанин
9 0
Почему бы не создать такой сквер где-нибудь вместо пустыря, а не на месте сформировавшегося парка?
ответить
аватар
Лана
7 1
зачем в центре города такие уродливые могильные плиты? проектировщику надо кладбище проектировать. Как эти уродливые плиты будут способствовать отдыху горожан? сколько детей и подростков руки-ноги переломает, забираясь на них делать селфи, с коляской там не пройдешь. тогда уж сделали бы скейт-парк или велодорожки для велосипедов и роликов или большой детский городок.
ответить
аватар
Александр
0 0
В этом сквере часто воняет канализацией. Может стоит начать с ремонта и колодца?
ответить
аватар
1
3 0
Не Трогайте сквер!!!
Положите на тропинки новый асфальт и достаточно!!! Там так зелено сейчас, тенек. А будет 2 куста, одна рябинка и куча камней с бетоном.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ