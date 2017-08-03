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СМИ рассказали, почему Малахов уходит с «Первого канала»

Сегодня 10:20
2186
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Riafan.ru

Популярный ведущий Андрей Малахов уходит с «Первого канала» из-за конфликта с новым продюсером шоу «Пусть говорят».

Об этом на условиях анонимности рассказали сотрудники «Первого канала». По их словам, Малахов действительно возражал против прихода в команду телеканала продюсера Натальи Никоновой. С ней у шоумена не раз возникали конфликты. Но в этот раз руководители канала не прислушались к ведущему.

Источники сообщают, что Наталья Никонова в преддверии выборов хочет сделать упор в «Пусть говорят» на политические темы. Андрей Малахов же всегда посвящал программы общественным проблемам и менять формат отказался, пишут «Известия».

При этом официальных заявлений ни «Первый канал», ни «Россия-1», куда якобы устроится Малахов, не сделали.

Как уже сообщал ВашГород.ру, предварительно, на место Малахова планируют поставить немедийных персон.

Комментарии 11
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Андрей
2 2
На пенсию что ли собрался чудик
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Я так кумекаю:
4 5
Мог бы и прогнуться под новую предвыборную струю - режим- то воспевать надо !? Потерпел бы до президентских выборов !
Всегда надо быть "как все" !
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Ветер перемен...
3 0

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Андрей
2 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Чувствую не последний,судя по опросам в Одноклассниках,за 7000 против 3000
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Бусина
1 2
Чувствую не последний,судя по опросам в Одноклассниках,за 7000 против 3000
Против- в разы больше!!! Тут в другом все дело- карусели никто не отменял, как и шантаж на работе-проголосуешь- сфоткай, и покажи, и будет тебе счастье-не сократим,а если сократим, то выплатим тройной оклад...а не проголосуешь- дулю получишь, и без масла! Просто так что ли луноликий ездит по всей губернии, и в закрытом режиме дожимает электорат?? Его и не увольняют сейчас, до выборов, только потому что губерния даст 150% голосов -ЗА. А что они просто приписками занимаются, никто и никогда не скажет.........Даже в прошлые выборы Кузнецкий рабочий опубликовал статью, что приписки были массовыми, а в ответ- тишина!!! Власти просто проигнорировали инфу.
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stek
9 1
Честно говоря, уже надоели и политический цирк шапито Соловьева, и общественное копание в нижнем белье Малахова.....
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Ветер перемен...
6 5
Ну а если Малахов и правда не прогнулся под Единорасов, то у меня он вызывает уважение!
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***
5 3
Причём здесь прогнулся или нет? Копаться в грязном белье и обсуждать, кто и во сколько лет девственность потерял или кто с кем переспал, гораздо легче, чем вести серьёзные беседы на психологические или политические темы. Видимо, новый продюсер программы хочет сделать передачу менее "жёлтой". А Малахов на большее не тянет.
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13
4 0
Это еще кто-то смотрит? Ваще пофигу
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Ветер перемен...
2 0
Причём здесь прогнулся или нет? Копаться в грязном белье и обсуждать, кто и во сколько лет девственность потерял или кто с кем переспал, гораздо легче, чем вести серьёзные беседы на психологические или политические темы. Видимо, новый продюсер программы хочет сделать передачу менее "жёлтой". А Малахов на большее не тянет.
Суть то не в том ,что он роется в чужом белье,а в том что он не изменил своим принципам,не прогнулся. Вот о чём я,что человек до последнего стоял на своём. А то,что чужие личные жизни освещает, это уже другой разговор. Лично я не смотрю первоанальнозомбаторопутинский канал.
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Андрей
0 0
Против- в разы больше!!! Тут в другом все дело- карусели никто не отменял, как и шантаж на работе-проголосуешь- сфоткай, и покажи, и будет тебе счастье-не сократим,а если сократим, то выплатим тройной оклад...а не проголосуешь- дулю получишь, и без масла! Просто так что ли луноликий ездит по всей губернии, и в закрытом режиме дожимает электорат?? Его и не увольняют сейчас, до выборов, только потому что губерния даст 150% голосов -ЗА. А что они просто приписками занимаются, никто и никогда не скажет.........Даже в прошлые выборы Кузнецкий рабочий опубликовал статью, что приписки были массовыми, а в ответ- тишина!!! Власти просто проигнорировали инфу.
Это Кузбасс тут против,Москве по барабану,а вот на работе добровольно принудительно есть такое,организациям платят неплохие деньги,которые до рабочих не доходят,не хочешь не фотай ничего на телефоне камеры нет,проголосовал или нет иди да проверяй
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