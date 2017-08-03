В сентябре для выпускников школ Кузбасса начнётся новая жизнь.
Всего 11 класс в Кемеровской области в этом году закончили 10 085 ребят. Из них треть, 3227 человек, подали заявление в КемГУ. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Больше всего выпускников хотят учиться на государственном и муниципальном управлении. Конкурс составляет 32 человека на место. Также среди бывших школьников востребованы юриспруденция, туризм и менеджемент и история.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, Кемеровский государственный университет стал опорным вузом. Теперь он должен обеспечивать регион профессионалами и развивать его научный потенциал.
Напомним, в КемГУ появится новый ветеринарный центр.
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