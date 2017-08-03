Специалисты заявили о пользе алкоголя для снижения риска слабоумия и болезни Альцгеймера.

Речь, конечно, идёт об умеренном употреблении спиртных напитков. К таким выводам пришли исследователи из университета Калифорнии в Сан-Диего, сообщает РИА Новости.

Учёные на протяжении 25 лет наблюдали за здоровьем 1,4 тысячи пожилых американцев, начиная с 1984 года и заканчивая 2009 годом. Многие из участников исследований дожили до возраста в 85 лет.

Как показали наблюдения, употребление относительно небольшого количества спиртного, около 100−150 миллилитров вина или бокал пива в день, оказалось связано с заметным снижением риска заполучить проблемы с работой мозга. Пожилые американцы, выпивавшие подобные количества алкоголя, примерно в 2−3 раза реже страдали от болезни Альцгеймера, и жили в среднем дольше, чем типичный житель США.

Вместе с тем, подчёркивают учёные, их выводы не говорят о том, что нужно постоянно пить спиртное. У многих людей есть и другие проблемы со здоровьем, которые только усугубляются алкоголем. А чрезмерное употребление вина и пива будут не помогать, а вредить организму.