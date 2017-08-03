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Здоровый город

Учёные нашли неожиданный способ защиты от старческого слабоумия

Сегодня 11:25
584
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
medvoice.ru

Специалисты заявили о пользе алкоголя для снижения риска слабоумия и болезни Альцгеймера.

Речь, конечно, идёт об умеренном употреблении спиртных напитков. К таким выводам пришли исследователи из университета Калифорнии в Сан-Диего, сообщает РИА Новости.

Учёные на протяжении 25 лет наблюдали за здоровьем 1,4 тысячи пожилых американцев, начиная с 1984 года и заканчивая 2009 годом. Многие из участников исследований дожили до возраста в 85 лет.

Как показали наблюдения, употребление относительно небольшого количества спиртного, около 100−150 миллилитров вина или бокал пива в день, оказалось связано с заметным снижением риска заполучить проблемы с работой мозга. Пожилые американцы, выпивавшие подобные количества алкоголя, примерно в 2−3 раза реже страдали от болезни Альцгеймера, и жили в среднем дольше, чем типичный житель США.

Вместе с тем, подчёркивают учёные, их выводы не говорят о том, что нужно постоянно пить спиртное. У многих людей есть и другие проблемы со здоровьем, которые только усугубляются алкоголем. А чрезмерное употребление вина и пива будут не помогать, а вредить организму.

Комментарии 5
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Хи-хи-хи
2 0
Ни то, ни сё, простой спам!
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Ась?
2 0
А на фотке депутат Говорухин, что ли?
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Стася
0 0
''Любой алкоголь в любом количестве вреден для здоровья", -заявила Всемирная Организация Здравоохранения в связи с участившимися заявлениями "учёных",спонсируемых производителями и продавцами алкоголя о его пользе.
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Андрей
1 0
Вот не надо сравнивать климат за рубежом и у нас,тот же алкоголь у них качественней чем наше поило.о продуктах вобще молчу
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