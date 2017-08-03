Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждут жаркие выходные с грозами и ливнями

В Кемерове и Новокузнецке нашли множество опасных пляжей

Сегодня 11:33
358
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Специалисты Роспотребнадзора исследовали пляжи и зоны отдыха Кузбасса и вновь нашли множество опасных.

Так, кемеровчанам не рекомендуют купаться на острове Кемеровском, Правой гавани, зонах отдыха на озере Красном, «Берендей», «Чайка», «Клеопатра» и «Притомском». Все эти места не соответствуют нормам по бактериям в воде.

В Новокузнецке лучше не купаться в 9 местах. Это пляжи «Дельфин», «Юга», «Уют», «Нептун», «Черёмушки», «Левобережный», «Мираж». Также нормам не соответствуют парк культуры и отдыха «Водный» и вода в пруду на базе отдыха «Южная» в районе Чистой Гривы.

Тем временем погода в Кузбассе по-прежнему не очень подходит для пляжа. «Гисметео» сообщает, что в ближайшие два дня нас ждут грозы и температура +26 градусов.

Напомним, в июне Роспотребнадзор по Кузбассу рассказал о 20 опасных пляжах в регионе.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
Хи-хи-хи
6 0
Пляжи уж скоро закрывать пора, а Роспотребнадзор только проснулся!
А что все чиновники не отвечают на то, что в Топольниках и на Водной по полтиннику с машины не понятно кто собирает?
ответить
аватар
Андрей
4 0
Так встань рядом и по 20р за туалет собирай хаха.У нас по моему на всех пляжах написано Купание запрещено,хорошо хоть штрафы еще не собирают
ответить
аватар
z
0 0
Не заплатили чиговноежикам вот и от обиды нафигачили.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ