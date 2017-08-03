До масштабного гастрономического праздника остаются считанные дни.

Фестиваль «Вкусная еда» пройдёт в Саду металлургов Центрального района 6 августа. Участники мероприятия будут радовать гостей с 12:00 до 20:00.

Приходите завтракать, обедать или ужинать, слушать музыку, участвовать в мастер-классах, заниматься танцами, отлично проводить время и наслаждаться вкусной едой и летом! — приглашают организаторы мероприятия.

Для гостей будет работать маркет, где свою продукцию представят компании-производители натуральных продуктов, кофейни, рестораны, суши-бары, пекарни, кондитерские.

Как уже писал ВашГород.ру, ни взрослым, ни детям скучать не придётся. Их ждут анимационные развлекательные площадки, выставки-продажи мастеров-хендмейд, литературная кухня, бьюти-зона, а также турниры на скоростное поедание бургеров, шашки из пельменей, батл-челендж, «Крути спиннер — жуй банан».

Зрители увидят выступления танцевальных школ и коллективов города. Все желающие смогут посетить кулинарные мастер-классы.

Вход на фестиваль бесплатный.