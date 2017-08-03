Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждут жаркие выходные с грозами и ливнями

В России хотят запретить бензиновые автомобили в крупных городах и на курортах

Сегодня 12:45
234
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dostyp.com.ua

Автомобилям с двигателем внутреннего сгорания включат красный свет в мегаполисах и на курортах.

С предложением о запрете их использования выступили руководители компании «КамАЗ». Инициатива содержится в пакете документов по мерам поддержки электромобилей в России.

Как сообщает novokuznetsk.su, в числе предложений также — предоставить бесплатные парковки для электромобилей, установить «нулевую» ставку транспортного налога и ввести на среднесрочный период программу субсидирования приобретения электротранспорта.

Заинтересованные министерства должны рассмотреть пакет предложений и выбрать самые эффективные до 17 августа.

Комментарии 3
Добавить комментарий
аватар
местный-2
0 0
Опять под чужие хотелки решили лечь? Бесплатный сыр естественно перерастет затем в оплату/поддержку чужого бизнеса.
ответить
аватар
Лёвушка
1 0
Правильным решением будет запретить въезд в жилые районы грузовикам грузоподъемностью более 10 тонн. А в России новые электромобили или гибриды могут позволить себе только те слои населения, которые в СССР могли себе позволить 21 и 24 Волги.
2,5 млн за новый Prius - это перебор.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ