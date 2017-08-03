Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирцев ждут жаркие выходные с грозами и ливнями

Бывший сотрудник vs нынешний: в Новокузнецке зреет скандал с магазином картин

Сегодня 12:37
388
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке работники магазина «Стань художником» в «Сити Молле» и «Планете» спорят об обстановке в компании.

Началось всё с отзыва девушки, которая назвала себя бывшим продавцом компании. Во «ВКонтакте» она разместила гневный отзыв о своём опыте работы в магазине. По словам новокузнечанки, директор морально давит на продавцов и нарушает Трудовой кодекс. Помимо этого, сотрудники якобы недополучают зарплату.

«Сначала она старается быть вежливой, а потом начинается насилие, не зная времени суток, не учитывая, что человек на выходном или приболел, она звонит и выпытывает, почему выручка была такая-то, почему продано именно столько-то картин. Она требует, не рассматривается ни то, что что проходимость низкая, ни то, что народ не настроен покупать. Только постоянное слышим „Уволю! Должна! Выгоню!“. Многие девочки не выдерживают и уходят через неделю, другие нет, но у всех одно и то же — в итоге без предупреждений, без объяснений причин человека выставляют. Также начальница не даёт никакой возможности лишний раз выйти за 5 квадратных метров магазина, постоянно ведётся видеонаблюдение с полным отслеживанием действий продавца», — написала Татьяна.

Это сообщение она разослала во многие паблики соцсети. Оно набрало в основном положительные отзывы. Никто из комментаторов не предположил, что у девушки, возможно, был личный конфликт с начальством, или же это происки конкурентов магазина.

Спустя некоторое время в редакцию ВашГород.ру написала другая сотрудница магазина. Елена говорит, что обвинения Татьяны беспочвенны, и в компании на самом деле всё в порядке.

«Заработная плата составляется из выплат за выход плюс процентов, соответственно, все зависит от самого продавца, его желания зарабатывать. Вcё отработано до мелочей, не нужно придумывать сложностей, работа совершенно не трудная и не приносит неудобства. Директор с удовольствием берёт желающих трудиться на работу, проводит полные стажировки, помогает при вопросах во время трудового процесса, поддерживает доверительные отношения со своими подчинёнными в плане работы с товаром и кассой; также директор проявляет интерес исключительно к рабочим моментам в рабочее время, не беспокоит во внерабочее время», — написала Елена.

В беседе с журналистом ВашГород.ру новокузнечанка уточнила, что сейчас работает в «Стань художником». Стоит отметить, что страничку во «ВКонтакте» девушка, судя по всему, создала несколько дней назад: первая фотография и пост размещены вчера. Но в разговоре новокузнечанка отметила, что страничка не фейковая. Директор, по её словам, сейчас в подавленном состоянии. Это и толкнуло Елену на обращение в СМИ.

UPD: После публикации Елена позвонила в редакцию и сообщила, что на самом деле она больше не работает в магазине, а текст от имени Татьяны также принадлежит её перу. Она написала его из-за размолвки с руководством магазина. Несколько дней спустя, когда утихли эмоции, она решила исправить ситуацию своим вторым сообщением, которое, по её словам, соответствует действительности и нужно воспринимать как верное положение дел.

А как считаете вы, какая из версий соответствует действительности?

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
Не важно
7 1
Нынешняя знатно лизнула. Терь процентик побольше получит.
ответить
аватар
..1
0 1
Не понимаю, как можно собирать отзывы у тех, кто не знает фактов,а только разговоры?Может быть права и та и другая.И работодатели бывает наглеют, особенно когда нет настроения из-за малой выручки.И продавцов вижу многих, сидящих уткнувшись в свои телефоны и еще полминуты ждешь, пока они дотыкают в них прежде чем поднимут глаза на тебя. И еще часто на месте нет, болтают в соседних отделах, следя за своим. Приходится оглядываться, ища их и думая:заходить в отдел или нет.
ответить
аватар
местный-2
3 0
Наверно поэтому Малахов и уходит с Первого канала,потому что формат его передачи будет переделан под обсуждения в соцсетях и СМИ.
Маленькая помойка на ТВ постепенно станет большой отстойной ямой,где плюнуть в собеседника ,будет восприниматься только положительно самими организаторами..
ответить
аватар
Вася
3 0
Судя по тексту фейковый отзыв с фейковой странички ( последний).
Давайте учиться читать между строк:
«Заработная плата составляется из выплат за выход плюс процентов, соответственно, все зависит от самого продавца, его желания зарабатывать."
Сразу вопрос, что значит желание продавца зарабатывать ? Этой фразой вы только подтвердили слова бывшей сотрудницы - продавец это не менеджер по продажам, продавей магазина это пассивные продажи, когда приходят покупатели и что то покупают. Глядя на то что магазин торгует картинами - то тут вообще своеобразный контингент покупателей, такие отрешенные творческие люди. И если менеджер по продажам делая свою работу может от этого получить отдачу (заключая сделки проводя встречи и так далее), то продавец обслуживает покупателей!

"Вcё отработано до мелочей, не нужно придумывать сложностей, работа совершенно не трудная и не приносит неудобства. Директор с удовольствием берёт желающих трудиться на работу, проводит полные стажировки, помогает при вопросах во время трудового процесса, поддерживает доверительные отношения со своими подчинёнными в плане работы с товаром и кассой;" - Всех желающих и проводит стажировки, тоесть текучка большая и директор только и занимается что подбирает персонал и пытается их обучить. Опять таки подтверждены слова бывшего сотрудника, который пишет что все бегут. В компаниях где нету текучки директорские обязанности совершенно другие.

Поэтому если посмотреть на то что написано, то верить приходиться бывшему сотруднику. Отзывы тоже разные бывают!!!
ответить
аватар
Елена
0 0
Народ, это я писала и прошлый и нынешние посты, прошлый мною был написан негативно в связи с тем что ушла я из магазина не красиво, ушла по своей инициативе, еще к сожалению подпортила репутацию! В данный момент мне хотелось бы признать что странички в соцсети не фейковые, цель написания второго поста - принесение извинения директору! Я была не права, на данный момент пытаюсь принять меры по изменению ситуации
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ