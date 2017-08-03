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Кузбасские семьи получили миллионы рублей на сборы детей в школу

Сегодня 13:30
1489
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
edu54.ru

Власти региона помогли кузбассовцам подготовить детей к новому учебному году.

Материальную помощь по акции «1 сентября — каждому школьнику» получили 1 710 семей на общую сумму 9 миллионов 86 тысяч рублей.

Как напоминает пресс-служба администрации Кемеровской области, деньги по этой акции выделяют малообеспеченным и многодетным семьям, где воспитывается четверо и более детей школьного возраста. Первые получают по 5 тысяч рублей, вторые — по 10 тысяч рублей на семью. На организованной школьной ярмарке родители приобретают для детей необходимые товары, одежду и обувь от кузбасских производителей.

Областная акция «1 сентября — каждому школьнику» продлится до 18 августа. За это время ярмарки пройдут во всех городах и районах Кемеровской области.

Комментарии 6
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шутка!
8 0
А я то читаю о том, что кузбасские семьи получили миллионы на сборы детей в школу.
И интересно, а чьи семьи и по сколько миллионов получили?
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Гость
6 0
А я то читаю о том, что кузбасские семьи получили миллионы на сборы детей в школу.
И интересно, а чьи семьи и по сколько миллионов получили?
Семьи несчастных чиновников конечно ! Все деньги ушли на яхты, на сборы в школу не хватило
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Екатерина
2 0
Мы учимся в 15 школе, на двоих детей мне выделили 5 тысяч. но не деньгами, а приезжаешь на школьный рынок(был в Лапландии) и на эту сумму набираешь. Вещи ширпотреб, а вот канцтовары хорошие, в основном их и брали.
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Ирина
2 0
Мы учимся в 15 школе, на двоих детей мне выделили 5 тысяч. но не деньгами, а приезжаешь на школьный рынок(был в Лапландии) и на эту сумму набираешь. Вещи ширпотреб, а вот канцтовары хорошие, в основном их и брали.
У нас такая же беда,вещи кошмарного качества,а цены выше магазиных,пришлось брать что особо ненужно а канцтовары порадовали)))
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Солнышко
0 0
Девочки!!!! А подскажите вы куда обращались за помощью многетным семьям.
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Алёна
0 0
У нас такая же беда,вещи кошмарного качества,а цены выше магазиных,пришлось брать что особо ненужно а канцтовары порадовали)))
Цены завысили уж слишком. Балетки 1400. Тулееву надо жалобу писать. Обнаглели вообще.
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