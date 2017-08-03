В последнюю неделю июля продукты стали дешевле в среднем на 0,1 процента. Это произошло в основном из-за сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию на 3,7 процента, пишет novokuznetsk.su.

По прогнозам финансистов, третий квартал 2017-ого станет самым удачным для российской экономики за последние годы.

Между тем, россияне не разделяют позитивный настрой экспертов. Социологи отмечают, что респонденты с тревогой готовятся к новым растратам - тарифы ЖКХ увеличились по всей стране ещё в июле, и первые платёжки придут в августе.