В России подешевели продукты
Сегодня 13:49
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В последнюю неделю июля продукты стали дешевле в среднем на 0,1 процента. Это произошло в основном из-за сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию на 3,7 процента, пишет novokuznetsk.su.
По прогнозам финансистов, третий квартал 2017-ого станет самым удачным для российской экономики за последние годы.
Между тем, россияне не разделяют позитивный настрой экспертов. Социологи отмечают, что респонденты с тревогой готовятся к новым растратам - тарифы ЖКХ увеличились по всей стране ещё в июле, и первые платёжки придут в августе.
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Карманом чувствую - рублем т.е., что реальное подешевение составляет где-то 0, 00000001 процента !
Так, глядишь, к президентским выборам гипотетически всё лавинообразно подешевеет, особенно в сообщениях СМИ.
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Непонятно только ,как ежегодные, сезонные изменения цен на плодоовощную продукцию,можно связывать с динамикой в российской экономике в целом ,а затем ,на основании этого делать еще и выводы?
Уже в октябре-ноябре цены на овощи отыграют свои позиции с лихвой,даже,если предположить,что "финансисты" угадали (большие сомнения) в этот раз.
Да и к чему заявлять то,что в принципе проверить невозможно?
Ответьте на один-единственный вопрос: ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ НИЩИЕ И ЖИВЁМ ХУЖЕ народов ЕВРОПЫ и США??!! И это при том, что Россия - богатейшая страна в мире, которая занимала или занимает:
2-е место по объему добычи нефти (2014) после Саудовской Аравии
2-е место по объему добычи товарного природного газа (2014) после США
2-е место по объему добычи золота (2014) после Китая
1-е место по объему добычи алмазов (2013) уступая по стоимостным объемам только Ботсване
2-е место по объему добычи калийных солей (2010)
2-е место по объему производства алюминия (2011)
2-е место по объему производства никеля (2010)
3-е место по объему производства аммиака (2010)
2-е место по длина железных дорог (2005)
1-е место в мире по разведанным запасам природного газа (32% мировых запасов газа);
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа (35% мировой добычи газа);
1-е место в мире по добыче нефти и второе место по её экспорту;
1-е место в мире по разведанным запасам каменного угля (23% мировых запасов углей);
1-е место в мире по запасам торфа (47% мировых запасов торфа);
1-е место в мире по запасам лесных ресурсов (23% мировых запасов леса);
1-е место в мире по запасам поваренной соли и второе место по запасам калийной соли;
1-е место в мире по запасам питьевой воды и второе место по объёму пресной воды;
1-е место в мире по запасам минтая, крабов, осетровых в своей 200-мильной экономической зоне, и второе-третье место по запасам трески, сельдевых, мойвы, сайки, лососевых и др.;
1-е место в мире по разведанным запасам олова, цинка, титана, ниобия;
1-е место в мире по запасам и производству рудничного и рафинированного никеля;
1-е место в мире по разведанным запасам железных руд (около 28% мировых запасов);
1-е место в мире по экспорту стали и третье место по экспорту металлопроката;
1-е место в мире по производству и экспорту первичного алюминия;
1-е место в мире по экспорту азотных удобрений, второе и третье места по экспорту фосфорных и калийных удобрений;
1-е место в мире по запасам алмазов и второе место по их добыче;
1-е место в мире по физическому объему экспорта алмазов;
1-е место в мире по разведанным запасам серебра;
2-е место в мире по разведанным запасам золота;
2-е место в мире по разведанным запасам платины и первое место по её экспорту;
3-е место в мире по размерам государственных золотовалютных резервов;
3-е место в мире по разведанным запасам меди и свинца;
3-е место в мире по разведанным запасам вольфрама и молибдена;
1-е место в мире по протяженности электрифицированных железных дорог;
1-е место в мире по числу ежегодных запусков космических аппаратов;
1-е место в мире по количеству проданных на экспорт самолетов-истребителей;
1-е место в мире по поставкам на экспорт средств ПВО средней и малой дальности;
2-е место в мире среди стран, обладающих наибольшим количеством стрелкового оружия;
2-е место в мире по поставкам вооружения всех видов;
2-е место в мире по величине подводного флота;
1-е место в мире по величине национального богатства (при любом методе расчета, как по абсолютной величине, так и на душу населения)
, МЛЯ, мы такие правильные, ПОЧЕМУ, , в ДЕРЬМЕ ЖИВЁм, ЧЁРТ ПОБЕРИ???
Вот о чём мы ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ в первую очередь, а не срать жидким на хохлов и весь мир в америкосовском Ютьюбе (как-то не патриотично), выставляя напоказ своё невежество
"Почему у нас всё есть-
А народу нехрен есть?"