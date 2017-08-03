Жулики придумали новый способ обмана пользователей WhatsApp.

Они рассылают сообщения и требуют продлить подписку на мессенджер. Эта функция, по их словам, стоит денег. Пользователя просит перейти на сайт и заполнить там платёжную информацию. Портал внешне очень похож на WhatsApp, поэтому у многих юзеров не возникают подозрения. Они отправляют информацию о банковской карте и лишаются денег.

WhatsApp действительно использовал платную версию приложения, но в январе 2016 года отказался от неё, пишет «Лента.ру». Сейчас программа абсолютно бесплатная. Пользователей просят быть внимательными и не поддаваться на уловки мошенников.