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В России начали делать татуировки собакам

Сегодня 15:20
490
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
wallpaperscraft.com

В Россию пришла мода на татуировки для собак.

В зоосалонах выполняют три вида татуировок: декоративные узоры, блеск-тату, боди-арт.

Цена декоративной картинки для животных начинается от 500 рублей. Картинка держится в среднем от одной до четырёх недель, сообщают Life Новости.

Комментарии 3
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Читатель
8 0
На мозгах бы себе татуировку сделали
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Анна
9 0
Совсем с ума сошли . Это издевательство над животными .
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Вменяемый
5 0
Один из ярких фактов слабоумия владельцев, ровно как и различные стрижки. Собака - это не игрушка, это верный друг и товарищ, а прежде всего - животное. И не вправе человек распоряжаться судьбой животного.
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