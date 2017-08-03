В России начали делать татуировки собакам
Сегодня 15:20
490
В Россию пришла мода на татуировки для собак.
В зоосалонах выполняют три вида татуировок: декоративные узоры, блеск-тату, боди-арт.
Цена декоративной картинки для животных начинается от 500 рублей. Картинка держится в среднем от одной до четырёх недель, сообщают Life Новости.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.