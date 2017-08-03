Резонансная история с поджогом пианино в Арт-сквере получила продолжение.
Напомним, достопримечательность испортили две новокузнечанки. Одну из них, 17-летнюю, позже привела в полицию мама. Правоохранители выяснили, что инструмент подожгла её 18-летняя подруга. В тот момент она была пьяна.
Теперь 18-летняя хулиганка ответит по статье Уголовного кодекса «Вандализм». Девушке грозит штраф до 40 000 рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до 1 года, а также арест до 3 месяцев. Все материалы направили в прокуратуру.
Как ранее писал ВашГород.ру, внятно объяснить, зачем они уничтожили популярный у новокузнечан арт-объект, девушки не смогли.
А в Арт-сквере тем временем установили и необычно раскрасили новое пианино.
Поджог пианино — не последняя резонансная выходка новокузнецких вандалов за несколько лет. Какие городские объекты также пострадали от рук хулиганов, читайте в нашем обзоре.
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А вот когда руководство города покрывает своих заместителей разворовывающих бюджет и из-за которых потом весь город стоит на грани колоссальной зимней аварии при порыве сетей теплоснабжения - вот тут все язык в одно место засунули!
А вот когда руководство города покрывает своих заместителей разворовывающих бюджет и из-за которых потом весь город стоит на грани колоссальной зимней аварии при порыве сетей теплоснабжения - вот тут все язык в одно место засунули!
А в Америке, говорят, негров линчуют.
А в огороде - бузина, а в Киеве - дядька.
И, что характерно, тоже в новостях не показывают!
А вот когда руководство города покрывает своих заместителей разворовывающих бюджет и из-за которых потом весь город стоит на грани колоссальной зимней аварии при порыве сетей теплоснабжения - вот тут все язык в одно место засунули!
Хватит с этой девочки пережитого!
Осознала все....УВЕРЕН!
А мер пусть сгладит ситуацию......Обещал денег....пусть отдаст!
Ну.... если мужик?)..........
Хватит с этой девочки пережитого!
Осознала все....УВЕРЕН!
А мер пусть сгладит ситуацию......Обещал денег....пусть отдаст!
Ну.... если мужик?)..........