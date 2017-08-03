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Новосибирцев ждут жаркие выходные с грозами и ливнями

Одной из поджигательниц пианино грозит серьёзное наказание

Сегодня 15:42
1211
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Резонансная история с поджогом пианино в Арт-сквере получила продолжение.

Напомним, достопримечательность испортили две новокузнечанки. Одну из них, 17-летнюю, позже привела в полицию мама. Правоохранители выяснили, что инструмент подожгла её 18-летняя подруга. В тот момент она была пьяна.

Теперь 18-летняя хулиганка ответит по статье Уголовного кодекса «Вандализм». Девушке грозит штраф до 40 000 рублей, обязательные работы до 360 часов или исправительные работы до 1 года, а также арест до 3 месяцев. Все материалы направили в прокуратуру.

Как ранее писал ВашГород.ру, внятно объяснить, зачем они уничтожили популярный у новокузнечан арт-объект, девушки не смогли.

А в Арт-сквере тем временем установили и необычно раскрасили новое пианино.

Поджог пианино — не последняя резонансная выходка новокузнецких вандалов за несколько лет. Какие городские объекты также пострадали от рук хулиганов, читайте в нашем обзоре.

Комментарии 12
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Вася
19 51
Подняли бурую ГГОО8на из-за тупости малолеток. И готовы их распять или даже сжечь!
А вот когда руководство города покрывает своих заместителей разворовывающих бюджет и из-за которых потом весь город стоит на грани колоссальной зимней аварии при порыве сетей теплоснабжения - вот тут все язык в одно место засунули!
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Петя
4 6
Подняли бурую ГГОО8на из-за тупости малолеток. И готовы их распять или даже сжечь!
А вот когда руководство города покрывает своих заместителей разворовывающих бюджет и из-за которых потом весь город стоит на грани колоссальной зимней аварии при порыве сетей теплоснабжения - вот тут все язык в одно место засунули!
Не пойман , не ВОР
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stek
13 0
Не пойман , не ВОР
Да и пойман - не ВОР....
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Анастасия
4 14
Эти пианино подожгли- шумиха...наказание ещё грозит..а в Мариинске тварь родила ребенка и сожгла его в бане,ей ВСЕГО полтора года колонии-поселения дали.И не в одних новостях не показали ! Вот и правосудие....
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Анна
12 3
Отправить на уборку улиц и общественных туалетов пока не отработает стоимость инструмента . А арест здесь , мне кажется , не уместен . У нас за убийство дают меньше , чем за ********** . Но наказание должно быть обязательным, чтоб другим было неповадно.
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¿Акрихин¿
4 0
Вандалам нет места в цивилизованном обществе
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Анна
2 0
Чем не понравилось слово " ********** "? Зазвездили
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*
4 3
Эти пианино подожгли- шумиха...наказание ещё грозит..а в Мариинске тварь родила ребенка и сожгла его в бане,ей ВСЕГО полтора года колонии-поселения дали.И не в одних новостях не показали ! Вот и правосудие....
И шо?

А в Америке, говорят, негров линчуют.
А в огороде - бузина, а в Киеве - дядька.

И, что характерно, тоже в новостях не показывают!
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*
8 0
Подняли бурую ГГОО8на из-за тупости малолеток. И готовы их распять или даже сжечь!
А вот когда руководство города покрывает своих заместителей разворовывающих бюджет и из-за которых потом весь город стоит на грани колоссальной зимней аварии при порыве сетей теплоснабжения - вот тут все язык в одно место засунули!
Вы где увидели распять? Штраф, исправительные или обязательные работы "на ликероводочный нарядов сегодня нет" )))) и пусть идут с миром. Все по УК. Или работа, а не праздное шатание по ночам теперь к распятию приравнивается? И что же вы такой впечатлительный?
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Акрихин
4 6
Вандалам нет места в цивилизованном обществе
Нет! коллега....(дерьмом называть не буду))))
Хватит с этой девочки пережитого!
Осознала все....УВЕРЕН!
А мер пусть сгладит ситуацию......Обещал денег....пусть отдаст!
Ну.... если мужик?)..........
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..
2 0
Нет! коллега....(дерьмом называть не буду))))
Хватит с этой девочки пережитого!
Осознала все....УВЕРЕН!
А мер пусть сгладит ситуацию......Обещал денег....пусть отдаст!
Ну.... если мужик?)..........
".пусть отдаст!"(даст-даёт)-не допонял-КОМУ..??????? ))))))))))))))))))))))) и ЧЁ..)))))6
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