В ближайшие дни в Кузбассе сохранится жаркая погода, но остаётся вероятность осадков, сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 4 августа, по области местами пройдут дожди от небольших до умеренных, грозы. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ночью температура понизится до +12…+17. Юго-западный ветер будет умеренный, с порывами до 15 метров в секунду.

В субботу, 6 августа, усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Местами ожидаются небольшие дожди, грозы. Температура по области останется в тех же пределах: днём +25…+30, ночью +12…+17 градусов.

В воскресенье, 7 августа, и в понедельник, 8 августа, характер погоды существенно не изменится. Днём синоптики прогнозируют 24…29 градусов тепла, ночью похолодает до +12…+17. Сохранится юго-западный порывистый ветер. По большинству районов области ожидаются осадки.

Со вторника в регионе начнётся похолодание.