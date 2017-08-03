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Новосибирцев ждут жаркие выходные с грозами и ливнями

Какая погода ждёт кузбассовцев на выходных

Сегодня 15:50
971
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vashsad.ua

В ближайшие дни в Кузбассе сохранится жаркая погода, но остаётся вероятность осадков, сообщили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу, 4 августа, по области местами пройдут дожди от небольших до умеренных, грозы. Днём воздух прогреется до +25…+30 градусов. Ночью температура понизится до +12…+17. Юго-западный ветер будет умеренный, с порывами до 15 метров в секунду.

В субботу, 6 августа, усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 17 метров в секунду. Местами ожидаются небольшие дожди, грозы. Температура по области останется в тех же пределах: днём +25…+30, ночью +12…+17 градусов.

В воскресенье, 7 августа, и в понедельник, 8 августа, характер погоды существенно не изменится. Днём синоптики прогнозируют 24…29 градусов тепла, ночью похолодает до +12…+17. Сохранится юго-западный порывистый ветер. По большинству районов области ожидаются осадки.

Со вторника в регионе начнётся похолодание.

Комментарии 5
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serega3308 1131
1 0
Что с датами???????????((((((((
ну 5тое просто не заметно какбы не чего не изменится
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Анастасия
0 0
serega3308:
ну 5тое просто не заметно какбы не чего не изменится
Ага!))) 4 пятница, а 6 суббота
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Гала
1 1
Ольгу Светлую в отставку! Лишила меня ДР :-(
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...
2 0
Ольгу Светлую в отставку! Лишила меня ДР :-(
Да,ладно уж...на дату смотри-вчера-2,08,2017 было-чё нахрен не понятно..)))))))))))
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