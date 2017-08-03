Россияне стали значительно реже обращаться за сертификатами на материнский капитал.

За первые шесть месяцев 2017-го года число выданных сертификатов сократилось в четыре раза.

По данным Счётной палаты, с января этого года было выдано 352,5 тысячи сертификатов на получение маткапитала. Это составляет 23 процента от аналогичного показателя 2016 года, пишет novokuznetsk.su.

Программа материнского капитала действует с 2007 года. Семьям при рождении второго ребёнка выделяют денежные средства на образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребёнка-инвалида. Два года назад размер маткапитала достиг 453 тысяч рублей. Программа действует до конца 2018 года.

Ранее ВашГород.ру сообщал о предложении Минтруда продлить программу маткапитала до 2023 года. В июне президент России Владимир Путин заявил, что материнский капитал реформируют в новый инструмент социальной политики.