Накануне СМИ облетела новость об избиении в прямом эфире корреспондента НТВ.

Рассказываем, если вы ещё не в курсе. Это произошло в Москве, в парке Горького. Журналист НТВ в прямом эфире рассказывал о Дне ВДВ, когда в камеру начал кричать неизвестный бородатый мужчина. Журналист попросил его уйти и в ответ получил удар кулаком в лицо.

Тогда многие СМИ написали, что корреспондента избил ВДВ-шник, но позже выяснилось, что к воздушно-десантным войскам агрессивный мужчина не имеет никакого отношения, а журналиста ударил, будучи пьяным.