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И смех и грех: в сети налепили мемов об избиении журналиста в День ВДВ

Сегодня 16:25
1802
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Накануне СМИ облетела новость об избиении в прямом эфире корреспондента НТВ.

Рассказываем, если вы ещё не в курсе. Это произошло в Москве, в парке Горького. Журналист НТВ в прямом эфире рассказывал о Дне ВДВ, когда в камеру начал кричать неизвестный бородатый мужчина. Журналист попросил его уйти и в ответ получил удар кулаком в лицо.

Тогда многие СМИ написали, что корреспондента избил ВДВ-шник, но позже выяснилось, что к воздушно-десантным войскам агрессивный мужчина не имеет никакого отношения, а журналиста ударил, будучи пьяным.

Хулигана задержали бойцы Росгвардии, он в полиции даёт показания. А пока суд да дело, пользователи сети налепили кучу мемов об инциденте. ВашГород.ру собрал их для вас.

Комментарии 7
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хмырь
5 3
Не.....ну ,бывают же гниды...почти,что из-за спины...хлебало и яйца распинал бы ублюдку в фарш.
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*
13 1
Россия, фигли...

Дикий народ-с, дети гор.
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кукиш
11 3
Русский мир... духовные скрепы... синева расплескалась...
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федя
9 6

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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Кстати:
7 0
Думаю тысячи и тысячи гражданских дел будет возбуждено по России за появление в общественных местах в нетрезвом виде ... героев.
Или нет ?
В России закон работает избирательно или он неотвратим ???!
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Кстати:
4 0
Думаю тысячи и тысячи гражданских дел будет возбуждено по России за появление в общественных местах в нетрезвом виде ... героев.
Или нет ?
В России закон работает избирательно или он неотвратим ???!
Или он неотвратим, как хотелось бы создать видимость ???
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