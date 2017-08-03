Накануне СМИ облетела новость об избиении в прямом эфире корреспондента НТВ.
Рассказываем, если вы ещё не в курсе. Это произошло в Москве, в парке Горького. Журналист НТВ в прямом эфире рассказывал о Дне ВДВ, когда в камеру начал кричать неизвестный бородатый мужчина. Журналист попросил его уйти и в ответ получил удар кулаком в лицо.
Тогда многие СМИ написали, что корреспондента избил ВДВ-шник, но позже выяснилось, что к воздушно-десантным войскам агрессивный мужчина не имеет никакого отношения, а журналиста ударил, будучи пьяным.
Хулигана задержали бойцы Росгвардии, он в полиции даёт показания. А пока суд да дело, пользователи сети налепили кучу мемов об инциденте. ВашГород.ру собрал их для вас.
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Дикий народ-с, дети гор.
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Или нет ?
В России закон работает избирательно или он неотвратим ???!
Или нет ?
В России закон работает избирательно или он неотвратим ???!