В Кемерове ремонтируют автовокзал
Сегодня 16:57
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На автовокзале Кемерова станет легче ожидать автобуса.
В зоне высадки пассажиров установят навес и лавки. Сейчас там вовсю идёт ремонт, и горожане и гости Кемерова вынуждены обходить заграждения. В «Кузбасспассажиравтотрансе» просят отнестись с пониманием к ситуации, ведь ремонт делается для самих горожан.
Работы закончат к концу августа, пишет «Газета Кемерова».
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