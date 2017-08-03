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У бывшего замгубернатора Кузбасса прошли обыски

Сегодня 19:54
1238
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
informator.news

В отношении экс-чиновника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал бывший замгубернатора по строительству Евгений Бухман.

Полиция провела обыски у Бухмана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщил «Интерфаксу» источник в региональных органах власти.

Какую статью инкриминируют Евгению Бухману, не уточняется.

По словам другого источника информагентства, обыски связаны с проверкой информации, полученной от руководства одной из стройкомпаний. Согласно этим сведениям, при участии чиновника изымались квартиры в новостройках — якобы для передачи их гражданам в рамках реализации соцпрограмм региона.

Евгений Бухман занимал должность замгубернатора Кемеровской области по строительству с августа 2014 года. Бывший чиновник родом из Новокузнецка. До назначения на пост замглавы региона он являлся заместителем главы Новокузнецка по строительству. Как ранее сообщал ВашГород.ру, в середине июля Евгений Бухман ушёл в отставку по собственному желанию.

Комментарии 1
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Василий
1 0
Люди теряют берега и чувствуют полную безнаказанность.
Только регулярные посадки, штрафы и конфискация ворованного могут заставить их задуматься.
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