В отношении экс-чиновника решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В поле зрения сотрудников правоохранительных органов попал бывший замгубернатора по строительству Евгений Бухман.

Полиция провела обыски у Бухмана. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщил «Интерфаксу» источник в региональных органах власти.

Какую статью инкриминируют Евгению Бухману, не уточняется.

По словам другого источника информагентства, обыски связаны с проверкой информации, полученной от руководства одной из стройкомпаний. Согласно этим сведениям, при участии чиновника изымались квартиры в новостройках — якобы для передачи их гражданам в рамках реализации соцпрограмм региона.

Евгений Бухман занимал должность замгубернатора Кемеровской области по строительству с августа 2014 года. Бывший чиновник родом из Новокузнецка. До назначения на пост замглавы региона он являлся заместителем главы Новокузнецка по строительству. Как ранее сообщал ВашГород.ру, в середине июля Евгений Бухман ушёл в отставку по собственному желанию.