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Тест: Шелдон, Халк и другие. Проверяем вас на технологичность и любовь к киноискусству

Сегодня 06:55
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
fanpop.com

Отличная новость для киноманов в Новокузнецке. Мобильный оператор Tele2 запускает 4G-кинотеатр в самом центре города — в Саду Металлургов.

Две недели кряду, с четверга по воскресенье, горожане смогут бесплатно посмотреть свои любимые кинокартины на 4G-скоростях, а также убедиться в качестве мобильного интернета от Tele2. В списке кинолент представлены произведения разных жанров: мультфильмы, комедии, ужасы, мелодрамы и даже документальные фильмы. Например, любители фантастики смогут выбрать «Голодные игры», а романтики — драму «Один день». Видеоконтент будет транслироваться с портала Ivi.ru с помощью 4G-интернета Tele2.

По случаю открытия мобильного 4G-кинотеатра Tele2 в центре города Новокузнецка мы решили сделать тест про технологии, ну, и немного про кино. Заодно узнаете, на какого киногероя вы похожи.

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