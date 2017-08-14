Отличная новость для киноманов в Новокузнецке. Мобильный оператор Tele2 запускает 4G-кинотеатр в самом центре города — в Саду Металлургов.

Две недели кряду, с четверга по воскресенье, горожане смогут бесплатно посмотреть свои любимые кинокартины на 4G-скоростях, а также убедиться в качестве мобильного интернета от Tele2. В списке кинолент представлены произведения разных жанров: мультфильмы, комедии, ужасы, мелодрамы и даже документальные фильмы. Например, любители фантастики смогут выбрать «Голодные игры», а романтики — драму «Один день». Видеоконтент будет транслироваться с портала Ivi.ru с помощью 4G-интернета Tele2.

По случаю открытия мобильного 4G-кинотеатра Tele2 в центре города Новокузнецка мы решили сделать тест про технологии, ну, и немного про кино. Заодно узнаете, на какого киногероя вы похожи.