Пройди и не утони: в Новокузнецке составили карту самых глубоких луж города
Сегодня 07:20
203
В Челябинске жители после ливней переплывают лужи.
В Новокузнецк снова пришли дожди, и, чтобы такие заплывы не случились у нас, ВашГород.ру запустил интерактивную карту луж города. Голубыми значками на ней отмечены места, где во время дождей скапливается много воды. Карту можно приближать и отдалять, перемещать вправо и влево.
А если вы хотите предупредить читателей о других лужах, присылайте нам на почту news@vashgorod.ru или в группу во «ВКонтакте» фотографии и адреса.
Хорошей вам погоды!
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.