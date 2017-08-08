В Челябинске жители после ливней переплывают лужи.

В Новокузнецк снова пришли дожди, и, чтобы такие заплывы не случились у нас, ВашГород.ру запустил интерактивную карту луж города. Голубыми значками на ней отмечены места, где во время дождей скапливается много воды. Карту можно приближать и отдалять, перемещать вправо и влево.

А если вы хотите предупредить читателей о других лужах, присылайте нам на почту news@vashgorod.ru или в группу во «ВКонтакте» фотографии и адреса.

Хорошей вам погоды!