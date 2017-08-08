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В Новосибирске резко испортится погода на рабочей неделе
Гид по городу

Пройди и не утони: в Новокузнецке составили карту самых глубоких луж города

Сегодня 07:20
203
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Челябинске жители после ливней переплывают лужи.

В Новокузнецк снова пришли дожди, и, чтобы такие заплывы не случились у нас, ВашГород.ру запустил интерактивную карту луж города. Голубыми значками на ней отмечены места, где во время дождей скапливается много воды. Карту можно приближать и отдалять, перемещать вправо и влево.

А если вы хотите предупредить читателей о других лужах, присылайте нам на почту news@vashgorod.ru или в группу во «ВКонтакте» фотографии и адреса.

Хорошей вам погоды!

Комментарии 1
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Саша
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Ошибка: лужа на пешеходной дороге между домами 42 и 44 по Орджоникидзе, а не 44 и 46. Причина лужи - ливневка забита
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