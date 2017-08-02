По словам писателя Терри Пратчетта, великого знатока человеческих душ, брак заключается между двумя людьми, которые всегда готовы поклясться, что храпит исключительно другой.

Просто наш мозг так устроен, что «выкидывает» практически всю информацию, которая происходит с нами во сне. Так что на «месте преступления» храпуна никак не поймаешь. А храпят и мужчины, и женщины — около 30% взрослого населения. Это факт. И проблема даже не в том, что эти 30% мешают нормально выспаться своим близким. Главное — безобидный, на первый взгляд, храп часто бывает предвестником и одним из проявлений очень серьёзного заболевания. Речь идёт о нарушениях дыхания во сне, а говоря медицинским языком — о синдроме обструктивного апноэ сна. Мы встретились с врачом-сомнологом новокузнецкой клиники «Примамед» Саркисом Азатовичем Саркисяном, чтобы выяснить всё об этой опасной болезни.

— Саркис Азатович, чем опасны нарушения дыхания во сне?

— Они могут спровоцировать возникновение таких сердечно-сосудистых катастроф, как инфаркт миокарда, инсульт головного мозга, внезапная остановка сердца и других серьёзных заболеваний. Известна статистика, что в течение 12 лет у половины больных с тяжёлой степенью синдрома обструктивного апноэ сна случается инфаркт или инсульт — причём 15% пациентов спасти не удаётся. Кроме того, на фоне этого заболевания, характеризующегося периодическим прекращением лёгочной вентиляции и снижением уровня кислорода в крови, могут возникнуть гипертоническая болезнь, атеросклероз, ожирение, импотенция и многие другие болезни, а также тяжёлое течение сахарного диабета, которое усугубляет ночная нехватка кислорода. У человека с нарушениями дыхания сон имеет грубую фрагментацию — он может просыпаться до 500−600 раз за ночь. Больной «застревает» в поверхностных стадиях сна, а ведь наш организм восстанавливается только в глубоких стадиях. К тому же именно во время глубокого сна продуцируется львиная доля жизненно важных для нас гормонов. Например, отвечающих за сжигание жира в организме. В итоге человек делает всё, чтобы похудеть, но всё равно никак не может добиться хорошего долгосрочного результата. То же самое происходит и с выработкой тестостерона — у человека начинаются серьёзные проблемы с потенцией, потому что его организм не может выработать необходимый гормон в нужном количестве. При этом больной не высыпается, его мучает повышенная дневная сонливость, особенно в послеобеденное время, усталость и разбитость к вечеру, иногда избыточная раздражительность и депрессия.

— Неужели любой храпящий человек болен синдромом обструктивного апноэ сна?

— Конечно, нет. Неосложнённый храп, в общем-то, безвреден. Это больше социальная проблема для окружающих, чем для самого храпящего, потому что когда мы спим, мы не чувствуем того, что с нами происходит. Вот только «под маской» храпа может скрываться тяжёлое, смертельно опасное заболевание, которым, к сожалению, мало кто профессионально занимается. Главное коварство синдрома обструктивного апноэ сна заключается в том, что человек может много лет болеть и не подозревать об этом. Только близкие могут заметить, что во время сна у него происходят остановки дыхания. Да и то не всегда — нередко бывают такие формы болезни, которые протекают практически без симптомов. Например, когда вместо остановок дыхания встречается гипопноэ — пониженное дыхание. Даже врач может это зафиксировать только при помощи специального оборудования. Однако эпизоды гипопноэ несут те же риски, что и остановки дыхания во сне.

— Но ведь большинство людей не относятся к своему храпу, как чему-то серьёзному, а тем более смертельно опасному — разве не так?

— Действительно, наши пациенты, в основном, приходят к нам, потому что их супруги жалуются, что они храпят. А кто-то всерьёз обеспокоен такими своими проблемами, как нарушения дыхания во сне, утренняя «разбитость» и многое другое. Кто-то, проснувшись с ощущением нехватки кислорода, тут же в панике бежит в клинику: «Доктор, спасите!». Но, конечно же, многие «по старинке» обращаются к другим специалистам. Ведь сомнология, исследующая сон и его расстройства, а также их лечение и влияние на здоровье человека, является сравнительно молодым направлением в медицине на всём постсоветском пространстве. Ни в одном медицинском вузе России его не преподают, а специалистов-сомнологов даже в стране очень мало. Вот люди и идут к кардиологу с жалобами на ночное и утреннее повышение артериального давления, нарушение сердечного ритма и боль в области сердца. Неврологу жалуются на головную боль. Эндокринологу — на лишний вес, от которого очень сложно избавиться. Урологу — на учащённое ночное мочеиспускание. Андрологу — на проблемы с потенцией. Пульмонологу — на одышку и ощущение нехватки воздуха. Всё это симптомы синдрома обструктивного апноэ сна. Но не всегда врачи могут правильно сориентироваться и поэтому начинают «лечить» похожие по симптомам заболевания своего профиля. В итоге опасная болезнь никуда не исчезает, проблема не решается, а риски возрастают. Но к чести многих новокузнецких врачей, опытных и неравнодушных специалистов, могу сказать, что они нередко сами направляют к нам своих пациентов.

— В вашем медицинском центре работают только сомнологи?

— «Примамед» — это современный, высокотехнологичный, многопрофильный медицинский центр, специализирующийся, в том числе и на оказании помощи пациентам с нарушениями сна. Мы были первыми в Кемеровской области, кто внедрил сомнологическую лабораторию полного цикла с применением самого передового оборудования от мировых лидеров в области сомнологии. Но действенную сомнологическую помощь невозможно осуществить без участия высококвалифицированных врачей таких смежных специальностей, как оториноларингология, кардиология, неврология, эндокринология. Разумеется, они также ведут приём на базе клиники «Примамед». Причём особой нашей гордостью является ЛОР-клиника, оснащённая по последнему слову медицинской техники. Мы предлагаем нашим пациентам мультидисциплинарный подход в решении их проблем и предоставляем весь комплекс диагностики и лечения основного и сопутствующих заболеваний.

— С чего начинается лечение?

— Выбор лечения в каждом конкретном случае проводится индивидуально и зависит от формы и степени тяжести заболевания, а также от сопутствующих патологий и даже анатомических особенностей человека и многого другого. Поэтому очень важно сначала поставить верный диагноз, подтверждённый современным и точным диагностическим оборудованием. В нашем Центре патологии сна используются все известные способы обследования, начиная от скрининговых. Это компьютерная мониторинговая пульсоксиметрия, респираторное и кардио-респираторное мониторирование с видеофиксацией, а также полисомнография с видеофиксацией. Все исследования проводятся во время сна пациента — это можно сделать как в самом медицинском центре, так и дома. Оборудование компактное, лёгкое, удобное — человек во время обследования не стеснён в движениях, он может спокойно перевернуться или встать, например, чтобы сходить в туалет. Только после такой диагностики подбирается наиболее подходящий для пациента способ терапии дыхательных и двигательных нарушений во сне, бессонницы и других сомнологических заболеваний.

— Как вы лечите храп и синдром обструктивного апноэ сна?

— Способов много, и далеко не всегда самым эффективным из них является операция. Так что мы всегда предлагаем конкретное лечение для конкретного человека. В каких-то случаях помогает дыхательная гимнастика или тренировка мышц глотки. Бывает достаточно применения позиционной терапии, когда пациенту предлагается определённое положение для сна, в котором у него не происходит эпизодов нарушения дыхания. Иногда рекомендуется использование внутриротовых приспособлений или приспособлений, фиксирующих нижнюю челюсть. Кроме того, мы используем аппаратное лечение — СИПАП-терапию. Всё это безоперационные способы. При необходимости мы применяем радиоволновую увулопалатопластику и радиоволновую увулотомию. Хочу предупредить насчёт народных способов борьбы с храпом, которых немало можно найти в Интернете. Чаще всего они являются малоэффективными. А если храп — одно из проявлений опасного заболевания, то лечение этими способами равнозначно бездействию.

— Понятно, что чем раньше начато лечение — тем лучше. С какими симптомами нельзя затягивать, а надо сразу же обратиться к сомнологу?

— Окружающих должен насторожить прерывистый громкий храп близкого человека — особенно если он сопровождается нарушениями дыхания. Человек храпит и вдруг наступает пауза, а затем он громко всхрапывает. В это время у него происходит остановка дыхания с последующим микропробуждением. Кроме этого, тревожными симптомами являются беспокойный, поверхностный, неосвежающий сон и ночная потливость в области головы и шеи, а также головные боли и общая «разбитость» по утрам. Проявлением смертельно опасного синдрома обструктивного апноэ сна могут быть ночная и утренняя гипертензия, учащённое ночное мочеиспускание, дневная сонливость в послеобеденное время, пониженная работоспособность в течение дня. Даже если у вас есть хотя бы один из перечисленных симптомов, я настоятельно советую проконсультироваться с врачом-сомнологом, а в случае необходимости провести обследование с последующим лечением. И спать спокойно, наслаждаясь качеством сна и жизни! Всем желаю не болеть и обращаться к врачам только для профилактики!

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