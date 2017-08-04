Многие люди сталкиваются с вопросом, где пройти медкомиссию и как сделать это дёшево и быстро. ВашГород.ру собрал информацию о медицинских центрах Новокузнецка, предоставляющих такую услугу.

Самым распространённым видом медицинской комиссии является оформление медкнижки.

Прежде чем пойти по врачам, нужно завести сам документ. Оформить его можно в Учебно-методическом центре, расположенном на проспекте Курако, 17а. Стоит эта услуга 360 рублей. С собой нужно иметь фотографию и паспорт.

Пройти специалистов можно в организации, расположенной по соседству.

Поликлиника «Профмедосмотр» тоже находится на Курако, 17а. К тому же имеет несколько филиалов по городу. В Заводском районе — 40 лет ВЛКСМ, 5, в Новоильинском — Рокоссовского, 35а. Оформление медкомиссии здесь обойдётся 1990 рублей. Для некоторых граждан, например, для педагогов и медиков, действует специальная цена — 1200 рублей.

В медцентре «Здоровое поколение» по адресу Кирова, 131, медосмотр стоит 1900 рублей. Для врачей и учителей предусмотрена скидка, им придётся заплатить чуть меньше — 1100 рублей.

В центре «Абсолютное здоровье», расположенном в Заводском районе на проспекте Советской Армии, 48, комиссия для оформления медицинской книжки обойдётся в 1990 рублей.

В «ПрофМеде», расположенном в том же здании, за осмотр специалистов придётся выложить 1900 рублей.

В клинике «Азбука здоровья» на проспекте Запсибовцев, 39 в Новоильинке за медосмотр с вас возьмут 2215 рублей. Но здесь нет возможности сделать флюорографию. Для этого придётся обратиться в поликлинику по месту жительства, там её сделают бесплатно.

Поликлиника «Профилактика РОСТ» на Пионерском, 16 предоставит вам услугу первичного медосмотра за 2070 рублей. Повторная комиссия будет дешевле на 300 рублей.

Здесь же можно прослушать и санитарный минимум, стоимость лекции 400 рублей.

Чуть больше придётся заплатить за санминимум в Учебно-методическом центре на Курако, 17а. Там с вас возьмут 550 рублей.

Во всех перечисленных центрах прохождение психиатра и нарколога включено в стоимость.