Остерия «Джузеппе» снова заработала.
Заведение уже принимает клиентов и зовёт на работу официанта и уборщика. В соцсетях компания выложила меню и рассказала о новых выгодных предложениях. Яркий плакат на улице сообщает жителям, что ресторан снова работает.
Как уже сообщал ВашГород.ру, остерия закрылась в марте. Собственник собирался продать помещения и имущество.
Напомним, в 2015 году остерия прославилась на весь Кузбасс, сделав большую копию «Моны Лизы» из еды.
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Лучше дома кушать.
Лучше дома кушать.
Пока франкфурта не расширят еще на одну полосу и не перестроят прогулочные дорожки - что бы они вели от скера у администрации прямо через Тольятти и на франкфурта, там для всех заведений будет гиблое место. Там смогут приносить прибыль только магазины шаговой доступности для жителей микрорайона!