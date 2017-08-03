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В Новокузнецке внезапно заработал ранее закрытый ресторан

03 августа 20:00
4602
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Остерия «Джузеппе» снова заработала.

Заведение уже принимает клиентов и зовёт на работу официанта и уборщика. В соцсетях компания выложила меню и рассказала о новых выгодных предложениях. Яркий плакат на улице сообщает жителям, что ресторан снова работает.

Как уже сообщал ВашГород.ру, остерия закрылась в марте. Собственник собирался продать помещения и имущество.

Напомним, в 2015 году остерия прославилась на весь Кузбасс, сделав большую копию «Моны Лизы» из еды.

Комментарии 8
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z
15 0
А вдруг так же внезапно закроется?
Лучше дома кушать.
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Сергей
10 0
А вдруг так же внезапно закроется?
Лучше дома кушать.
Ага, внезапно закроется во время банкета.
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Вася
13 1
Да блин место там гиблое - снова не попрет там ни чего ! Даже в советское время кафетерий там работал только на банкетах. А потом и вовсе в разливайку превратился но и та закрылась!
Пока франкфурта не расширят еще на одну полосу и не перестроят прогулочные дорожки - что бы они вели от скера у администрации прямо через Тольятти и на франкфурта, там для всех заведений будет гиблое место. Там смогут приносить прибыль только магазины шаговой доступности для жителей микрорайона!
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...
2 0
Я знаю)))
Ни ,хрена не понял-АДРЕС кабака..??????
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Ольга
0 3
Граждане авторы статей, может пора уже прекратить "блистать" красноречием. Прежде, чем писать статьи, не мешало бы русский язык подучить малость. "Внезапно" случается только понос или нечто подобное, для заведений общепита существуют другие слова
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