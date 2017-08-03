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Новосибирец отсудил 50 тысяч у вонючей гостиницы в Шерегеше

03 августа 19:00
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Автор:
Татьяна Жукова
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
prodijee.com

Житель Новосибирска выиграл суд против гостиницы в Шерегеше. Номер «Люкс» в отеле провонял канализацией.

Дмитрий Трофимов обратился в суд ещё зимой 2016 года. Приятный отдых в кузбасских горах оказался испорчен из-за неудачной гостиницы Sky Way, сообщает сайт суда Железнодорожного района Новосибирска. В заранее забронированном и оплаченном номере класса «Люкс+» стоял стойкий запах канализации. Мужчина с женой и двумя несовершеннолетними детьми находиться там не смог.

Администратор отеля от претензий не отказалась и предложила другой номер, но он семье Трофимовых не понравился. Деньги за проживание мужчине не вернули, но расписку выдали.

«То, что было предложено взамен Трофимову Д.В., не соответствовало его требованиям к номеру, он с семьёй не имел возможности расположиться в номере класса „Стандарт2+“», — уточнили в суде.

В итоге Трофимову пришлось срочно искать другой номер — нашёлся он в соседней гостинице «Альпенхоф». Трёхкомнатный номер с двумя диванами, телевизором, минибаром, джакузи и прочими радостями обошёлся семье в 42 тыс., сюда же включены и завтраки.

После поездки новосибирец обратился к туроператору с требованием и вернуть деньги за злополучный номер, и оплатить проживание в другом отеле. Вся сумма была выплачена, но не сразу — а через полгода после претензии, после обращения в суд.

«Факт ненадлежащего оказания услуг ответчиком в судебном заседании не опровергнут, невозможность использовать номерной фонд гостиницы „Скай Вей“ в виду наличия запаха канализации подтверждается письменными доказательствами по делу, нарушены права потребителя на получение качественной услуги, в том числе по нормам санитарно-эпидемиологическим, доказательств обратного ответчиком не представлено», — объяснили в суде.

Возмущённый такой задержкой Трофимов потребовал ещё неустойку и моральный вред. Суд удовлетворил требования частично. Туроператор заплатит новосибирцу 47 тыс. руб., поскольку конкретных доказательств вины — то есть неприятного запаха — у пострадавшего нет.

Напомним, как писал ВашГород.ру, в Шерегеше грядут глобальные перемены — сибирский посёлок планируют превратить в курорт мирового уровня.

Комментарии 7
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z
17 0
Так а как подать на некоторых за создание нечеловеческих экологических условий проживания в городе?
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Бусина
12 1
И как он должен был доказать что запах был???? Набрать воздух в колбу, и привезти в лабораторию?? Найти свидетелей-нюхачей???
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АС
2 3
Там воздух в баночки закатывают! Мог бы закатать и предоставить !!!
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Я думаю
1 0
Так а как подать на некоторых за создание нечеловеческих экологических условий проживания в городе?
Во-первых, иск не примут. Ни один суд не пойдёт на это.
Во-вторых, даже если бы и приняли, то вам предложат переселиться в экологически чистый регион, т.е., как минимум, к Агафье Лыковой, а, как максимум, в заброшенные районы Севера и Востока страны.
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Андрей
1 0
И как он должен был доказать что запах был???? Набрать воздух в колбу, и привезти в лабораторию?? Найти свидетелей-нюхачей???
Ему расписку дали,пишут же
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Марат
41 2
Больше похоже на рекламу "Альпельхов", так красочно описали номер!!!
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Шура
0 0
Так а как подать на некоторых за создание нечеловеческих экологических условий проживания в городе?
Каком кверху, чудик
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