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Недвижимость и строительство

Рефинансирование под залог недвижимости

03 августа 09:40
664
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
moyvipservice.ru

Данный продукт Сбербанка позволяет рефинансировать ипотеку и другие кредиты, а также снизить процентную ставку.

Продукт даёт возможность оформить кредит на одну из следующих целей:

  • только рефинансирование ипотеки в другом банке;
  • рефинансирование ипотеки в другом банке с консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт;
  • рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели;
  • рефинансирование ипотеки в другом банке с предоставлением части денежных средств на личные цели и консолидацией прочих потребительских, автокредитов и кредитных карт.

При рефинансировании только ипотеки процентная ставка составляет 10,9% годовых. При рефинансировании ипотеки с потребительскими и прочими кредитами в других банках, а также с выдачей наличных под личные цели — от 11,15% до 11,65% годовых.

Максимальная сумма на погашение ипотеки другого банка составляет в Москве и Московской области 7 млн рублей, в других регионах — 5 млн рублей. Максимальная сумма на погашение других кредитов — 1,5 млн рублей, на личные цели — 1 млн рублей.

«Данный продукт позволит клиентам снизить долговую нагрузку, консолидировать несколько кредитов в один на более выгодных условиях в Сбербанке, а также получить дополнительную сумму средств на личные цели», — отметила Елена Авдонькина заместитель управляющего Кемеровского отделения ПАО Сбербанк

Ставки указаны с учётом оформления добровольного страхования жизни и здоровья. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте в разделе «Кредит на жильё».

по информации пресс-службы Кемеровского отделения ПАО Сбербанк

Комментарии 3
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z
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Чет не понятно, карл у клары украл кораллы?
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TT
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Спёрбанк своим клиентам не делает рефенансирование, только тем кто с других банков переходит к ним.
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Ветер перемен...
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Хмм. Интересно,интересно. €;8•\ )
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