Объект уже частично заполнен. Созданы новые рабочие места.

Парк занимает площадь 21,1 гектара. Он организован на базе Новокузнецкого вагоностроительного завода и предназначен для размещения новых производств.

Среди преимуществ объекта — развитая инженерная инфраструктура и выгодное месторасположение. Инвестплощадка, на которой он расположен, обеспечена электроэнергией, водо-, газоснабжением, централизованным отоплением, водоотведением, внутренними автодорогами и железнодорожными путями протяжённостью 3,7 км и 5,1 км соответственно, присоединением к железной дороге. Рядом проходит федеральная трасса М-5, а международный аэропорт «Спиченково» находится всего в 25,1 км, сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Уточняется, что парк уже заполнен на 15 процентов. Сейчас разрабатываются проекты по расширению производств горно-шахтного оборудования и металлоконструкций. Это позволит довести освоение парка до 40 процентов.

Также в парке запустили цеха по механической обработке сложных изделий и утилизации вагонов, действует логистический центр. Он предназначен для хранения БелАЗов и запчастей железнодорожных вагонов.

Создано 170 рабочих мест.

В целом производственные корпуса занимают 85 тысяч квадратных метров, открытые площадки — 37 тысяч квадратных метров, офисные площади — 8,5 тысячи квадратных метров.

Индустриальный парк планируется открыть до конца 2017 года.